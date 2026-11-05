Демократи відібрали у республіканців сім місць у Сенаті США — ABC News Australia

Демократи на проміжних виборах у США відібрали у республіканців сім місць у Сенаті та повернули контроль над Конгресом. Як повідомляє ABC News Australia, результат став відчутною поразкою для президента Дональда Трампа та Республіканської партії.

Сім змін у Сенаті

Демократи здобули сім сенатських місць, які раніше належали республіканцям. У трьох штатах — Техасі, Південній Кароліні та Канзасі — Республіканська партія утримувала ці позиції десятиліттями.

Карти зміни голосування, підготовлені Associated Press, порівнюють результати сенатських перегонів із президентськими виборами 2024 року, на яких Трамп переміг Камалу Гарріс. У шести ключових штатах, де демократи здобули місця в Сенаті, виборці у 2024 році підтримали Трампа. На цих виборах зміщення на користь демократів було помітним у кожному окрузі цих штатів.

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Окремий результат у Мені

Сьоме сенатське місце демократи відібрали у республіканців у штаті Мен. Там демократ Трой Джексон переміг чинну сенаторку-республіканку Сьюзен Коллінз. Водночас у багатьох округах частка голосів Коллінз була вищою, ніж частка голосів Трампа у 2024 році, хоча Джексон здобув перемогу.

Колишній президент Барак Обама заявив, що такий результат став можливим завдяки сильним кандидатам демократів у різних регіонах країни, зокрема там, де їхні шанси раніше вважали невисокими. Трамп у коментарі Fox News сказав, що виборцям не сподобалися кандидати-республіканці, а демократи добре провели кампанію та мають хороших кандидатів.

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