Демократи випереджають республіканців у 7 перегонах до Сенату США — The Hill

Демократичні кандидати мають перевагу над республіканцями у семи конкурентних перегонах до Сенату США напередодні голосування у вівторок. Водночас у п’яти з цих перегонів відрив не виходить за межі статистичної похибки, повідомляє The Hill з посиланням на опитування The New York Times та Siena University.

Результати опитування

Найбільшу перевагу серед демократів має Абдул Ель-Сайєд у Мічигані — 11 відсоткових пунктів. Джеймс Таларіко у Техасі випереджає республіканця на 7 пунктів, кандидат у Мені Трой Джексон — на 6. У Канзасі та Огайо демократи мають перевагу в 5 пунктів, на Алясці — у 2 пункти, в Айові — в 1 пункт.

Лише показники Ель-Сайєда та Таларіко перевищують повний діапазон похибки. Отже, результати в Алясці, Айові, Канзасі, Мені та Огайо статистично не дають змоги визначити беззаперечного лідера.

Опитування проводили з 23 жовтня до 1 листопада. У Мічигані опитали 1011 виборців, а похибка становила 3,6 пункту; у Техасі — 1215 осіб із похибкою 3,3 пункту. В інших штатах розмір вибірки коливався від 610 до 736 респондентів, а похибка — від 4,1 до 4,8 пункту.

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Незалежні виборці та боротьба за більшість

У всіх семи опитуваннях демократичні кандидати випереджали суперників-республіканців серед незалежних виборців. Колишній сенатор від Огайо Шеррод Браун мав серед них перевагу в 9 пунктів, Трой Джексон — в 11 пунктів. Найбільший відрив у цій групі зафіксували в Техасі: Таларіко випереджав республіканця Кена Пакстона на 30 пунктів.

В Айові республіканка Ешлі Гінсон дещо випереджала демократа Джоша Т’юрека серед виборців віком від 30 до 64 років. Водночас Т’юрек мав перевагу в 5 пунктів серед виборців віком від 65 років. За даними опитування, його підтримували 93% демократів, тоді як Гінсон — 90% республіканців.

За прогнозом Decision Desk HQ, демократи мали 62% імовірності здобути більшість у верхній палаті Конгресу цього тижня. Для повернення контролю над Сенатом партії необхідно отримати чотири місця.

Додатковою подією в мічиганських перегонах стала зміна позиції конгресвумен-демократки Гейлі Стівенс: у неділю вона відкликала підтримку Ель-Сайєда та підтримала республіканця Майка Роджерса. Стівенс заявила, що не «відвертається від демократів». Ель-Сайєд відкинув значення підтримки Роджерса з боку Стівенс, заявивши, що більше переймається рештою штату, ніж нею та її нареченим.

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