Демократи витратили понад $40 млн на рекламу про Епштейна — The Guardian

У США напередодні проміжних виборів демократи та групи, що їх підтримують, поширюють рекламні ролики проти кандидатів-республіканців. У них політиків звинувачують у протидії оприлюдненню файлів, пов’язаних із Джеффрі Епштейном. Як повідомляє The Guardian, аналіз CNN зафіксував понад $35 млн витрат кандидатів і зовнішніх груп на рекламу на цю тему. The Washington Post підрахувала, що демократи витратили понад $40 млн у шести ключових перегонах до Сенату.

Звинувачення в рекламі

У Колорадо реклама проти республіканця Джеффа Кренка нагадує про його голосування проти оприлюднення файлів. В одному з роликів родичі Вірджинії Джуффре, яка пережила насильство з боку Епштейна та померла торік, заявляють, що Кренк приховував злочини Епштейна, аби захистити Дональда Трампа.

Кандидатку до Сенату від Айови Ешлі Гінсон опоненти звинуватили у відмові голосувати за публікацію файлів. Республіканця Майка Коллінза, який балотується до Сенату від Джорджії, реклама звинувачує в голосуванні проти їхнього розкриття. Демократична опонентка республіканця з Флориди Джиммі Патроніса також заявила в рекламі, що він назвав розслідування щодо Епштейна марнуванням часу.

Відповіді республіканців

Кампанія Кренка назвала ролик навмисно нечітким. Її представник пояснив, що політик виступав проти оприлюднення матеріалів доти, доки не буде гарантовано належне вилучення даних потерпілих. За даними The New York Times, співробітники Кренка зустрічалися з родиною Джуффре, хоча сам політик особисто з ними не зустрічався.

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Республіканці наголошують, що всі, крім одного, їхні представники в Палаті представників зрештою підтримали Epstein Files Transparency Act. Раніше демократи та кілька республіканців намагалися винести питання на голосування через процедуру discharge petition, яка дає змогу обійти звичайний законодавчий процес. Дональд Трамп спочатку виступив проти цієї процедури, але згодом підтримав законопроєкт. Гінсон заявила, що голосувала за оприлюднення файлів, хоча не підписала петицію.

За даними видання, Патроніс не називав розслідування «марнуванням часу». Водночас в інтерв’ю місцевому радіо він сказав, що не заперечує проти оприлюднення всіх матеріалів, але вважає це питання значною витратою енергії та часу.

Республіканці та групи, які підтримують Республіканську партію, у відповідь звинувачують демократів у зв’язках із донорами, що мали контакти з Епштейном. У Нью-Мексико зовнішня група поширила рекламу проти кандидатки від демократів Деб Гааланд. За даними The Guardian, Гааланд не літала приватним літаком Епштейна, але у 2014 році скористалася рейсом, заброньованим однією з його компаній. Вона заявляла, що не знала про належність чартерної компанії бізнесу Епштейна.

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