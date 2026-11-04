Демократи за неофіційними даними здобули більшість у Конгресі США — RMF24

Демократична партія, за неофіційними результатами виборів у США, забезпечила собі більшість в обох палатах Конгресу. Як повідомляє RMF24, телеканали NBC і CNN оголосили про перемоги демократів у сенатських перегонах у Техасі, Айові, Канзасі та Огайо.

Щонайменше 51 місце в Сенаті

Кандидат від демократів Джеймс Таларіко переміг на виборах сенатора від Техасу генерального прокурора штату Кена Пакстона. Демократка Джина Інохоса, за даними видання, здобула перемогу на виборах губернатора Техасу над чинним губернатором Грегом Ебботтом.

В Огайо колишній сенатор-демократ Шеррод Браун переміг чинного сенатора-республіканця Джона Гастеда. У Канзасі пастор Методистської церкви Адам Гамільтон обійшов сенатора Роджера Маршалла, а в Айові колишній паралімпієць Джош Турек переміг республіканку Ешлі Гінсон. Сенатор-демократ Джефф Мерклі також переобрався в Орегоні.

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За даними RMF24, ці результати означають, що демократи відібрали у республіканців шість місць у Сенаті та гарантували собі щонайменше 51 мандат у 100-місцевій палаті. Партія також має шанси здобути місця республіканців у Мені та на Алясці, тоді як у Міссісіпі триває напружена боротьба.

Контроль над Палатою представників

За прогнозом NBC, демократи також забезпечили контроль над Палатою представників. Телеканал повідомив, що партія відібрала у республіканців уже сім мандатів, хоча для більшості їй було потрібно чотири. За оцінкою NBC, остаточний розподіл місць може становити 248 проти 187 на користь демократів, що означало б збільшення їхнього представництва на 34 місця.

Газета The New York Times повідомила, що президент Дональд Трамп готовий прийняти результати виборів і заявив про готовність співпрацювати з демократами.

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