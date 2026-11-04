Демократи, за прогнозами, здобули п’ять перерозподілених округів Каліфорнії — The Hill

У США демократи, за прогнозами Decision Desk HQ, перемогли в усіх п’яти округах Палати представників у Каліфорнії, межі яких штат змінив перед проміжними виборами 2026 року. Республіканці водночас здобули лише два з 15 місць, на які розраховували після перегляду меж округів, повідомляє The Hill.

Виборці Каліфорнії 2025 року схвалили Proposition 50, що дозволила оновити межі округів для здобуття демократами п’яти місць у Палаті представників. За даними DDHQ, у 1-му окрузі демократ Майк Макгвайр випереджав чинного республіканця Джеймса Галлагера на 14 відсоткових пунктів. У 3-му окрузі представник Амі Бера, який раніше представляв 6-й округ, також мав 14-пунктову перевагу над республіканцем Роббом Такером.

Результати в Каліфорнії

У 22-му окрузі демократ Ренді Вільєгас, за прогнозом DDHQ, переміг чинного республіканця Девіда Валадао та випереджав його на 33 пункти. У 41-му окрузі демократка Лінда Санчес мала перевагу майже у 30 пунктів над Мітчем Клеммонсом, а в 48-му окрузі Марні фон Вілперт випереджала Джима Десмонда на 19 пунктів.

У Техасі республіканці після зміни меж прагнули здобути щонайменше п’ять місць, однак, за прогнозами DDHQ, виграли лише один із перерозподілених округів — 32-й. Там республіканець Джейс Ярбро переміг демократа Дена Барріоса майже на три пункти. Демократи, своєю чергою, здобули 15-й і відкритий 23-й округи, тож їхній чистий приріст у штаті становив одне місце.

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Інші штати

У Флориді республіканці розраховували відібрати у демократів чотири місця після перегляду меж округів. Станом на середу DDHQ прогнозувала перемогу демократів у трьох із них, а в 9-му окрузі чинний демократ Даррен Сото випереджав республіканця Дена Гріна на пів відсоткового пункту за майже завершеного підрахунку голосів.

В Огайо демократи Марсі Каптур і Грег Лендсман зберегли свої мандати, хоча нові межі зробили їхні округи сприятливішими для республіканців. У Північній Кароліні Дон Девіс утримав 1-й округ, попри перемогу Дональда Трампа там майже з 12-відсотковою перевагою на виборах 2024 року. За прогнозами DDHQ, демократи також здобули п’ять інших округів штату.

В Алабамі Шомарі Фігурс утримав 2-й округ із перевагою приблизно 7,5 пункту. В Юті суд зобов’язав змінити карту округів, після чого колишній конгресмен Бен Мак-Адамс переміг у новому окрузі, випередивши республіканця Райлі Овена на 47 пунктів.

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