Демократи за підсумками проміжних виборів 2026 року в США мають отримати контроль над обома палатами Конгресу. У Сенаті вони мають посісти 56 місць після оголошення результату останньої сенатської гонки на Алясці, повідомляє The Independent.

На виборах розігрувалися всі 435 місць у Палаті представників та 35 зі 100 місць у Сенаті. Демократи також мають повернути контроль над Палатою представників, яку востаннє контролювали у 2023 році. За даними видання, вони відібрали низку мандатів у штатах Кентуккі, Нью-Джерсі, Індіана та Північна Кароліна.

Результати в Сенаті

Демократи перемогли в кількох штатах, які видання називає колишніми оплотами Республіканської партії, зокрема в Техасі, Канзасі, Південній Кароліні, Огайо, Мені та Айові. У Міссісіпі демократ Скотт Колом переміг чинну сенаторку-республіканку Сінді Гайд-Сміт.

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У Техасі перемогу здобув кандидат від демократів Джеймс Таларіко. The Independent зазначає, що він стане першим майже за 40 років демократом, обраним від штату до верхньої палати Конгресу. У Південній Кароліні демократка Енні Ендрюс перемогла республіканку Дарлін Грем, яку підтримував Трамп. У Мічигані прогресивний кандидат-демократ Абдул Ель-Сайєд переміг республіканця Майка Роджерса, також підтриманого Трампом.

Реакція Трампа

Президент США Дональд Трамп у коментарі Fox News заявив, що демократи добре провели кампанію та наполегливо боролися. Він також сигналізував про готовність співпрацювати з демократами протягом останніх двох років свого президентського терміну, однак відкинув компроміс щодо своєї імміграційної політики та прав трансгендерних людей.

Трамп заявив, що може застосувати право вето до законодавчих ініціатив, які підтримають демократи в новому складі Конгресу. Видання зазначає, що можливі оскарження з боку республіканців і юридичне втручання адміністрації Трампа можуть затягнути остаточне оформлення результатів, хоча президент сигналізував про готовність їх прийняти.

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