Демократи здобули більшість в обох палатах Конгресу США — The National

Демократична партія здобула більшість в обох палатах Конгресу США за підсумками проміжних виборів у вівторок. Водночас підрахунок голосів у частині округів ще тривав: нерозподіленими залишалися 68 місць у Палаті представників, зокрема увага була прикута до результатів на Алясці та в Міссісіпі.

Як повідомляє The National, вибори принесли демократам низку історичних результатів на рівні штатів. У Техасі губернаторкою стала Джина Хінохоса — перша латиноамериканка на цій посаді, а Джеймс Таларіко переміг у перегонах за вакантне місце в Сенаті. У сусідньому Канзасі демократ уперше майже за століття здобув місце в Сенаті.

Історичні перемоги у штатах

У Джорджії Кейша Ленс Боттомс стала першою темношкірою жінкою, обраною губернаторкою штату в історії США. У Флориді губернатором обрали першого темношкірого чоловіка. Мічиган направить до Сенату Абдула Ель-Сайєда, який став першим мусульманином, обраним до верхньої палати Конгресу.

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У Південній Кароліні демократка Енні Ендрюс перемогла республіканку Дарлайн Грем, сестру покійного сенатора Ліндсі Грема. В Огайо кандидат у губернатори Вівек Рамасвамі, якого підтримував Дональд Трамп, зазнав поразки.

Трамп заявив про готовність до співпраці

Президент США Дональд Трамп заявив The New York Times, що готовий визнати результати виборів і співпрацювати з демократами. Пізніше він сказав, що демократи «боролися наполегливо» та «добре впоралися».

Водночас Трамп дав зрозуміти, що взаємодія з новим Конгресом може бути складною. Під час надходження результатів він опублікував у Truth Social зображення червоної кепки зі словом veto. В інтерв’ю Fox News президент заявив, що ветуватиме законопроєкти, які вважатиме неприйнятними. Для подолання президентського вето потрібні голоси двох третин членів кожної з палат Конгресу.

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