Демократи здобули ключові перемоги на виборах у Техасі — The National

У США демократи здобули перемоги в ключових перегонах проміжних виборів у Техасі — до Сенату та Палати представників. Кандидатку від Демократичної партії Джину Хінохосу також прогнозували переможницею губернаторських виборів. Про це повідомляє The National.

Хінохоса, членкиня законодавчих зборів штату та колишня президентка шкільної ради, за прогнозом мала перемогти чинного губернатора-республіканця Грега Ебботта, який балотувався на рекордний четвертий термін. У разі перемоги вона стане першою губернаторкою Техасу латиноамериканського походження, третьою жінкою на цій посаді та першою демократкою на посаді губернаторки штату з 1995 року.

Перегони до Сенату

Член законодавчих зборів Техасу та колишній учитель Джеймс Таларіко переміг генерального прокурора штату Кена Пакстона в боротьбі за місце в Сенаті США. Під час кампанії Таларіко заявляв, що прагне боротися з політичною корупцією та знижувати витрати для американців. За даними видання, він стане першим сенатором-демократом від Техасу з 1993 року.

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Вибори до Палати представників

Станом на час публікації Associated Press оголосило результати у восьми округах Техасу на виборах до Палати представників США: демократи перемогли у семи з них. У 29-му окрузі демократка Сільвія Гарсія, за прогнозом AP, мала здобути 81% голосів проти республіканки Марти Фієрро.

У 33-му окрузі, який охоплює частини Далласа, демократ Фредерік Гейнс III, за прогнозом, мав отримати близько 83% голосів у протистоянні з республіканцем Евереттом Джексоном. Торік республіканці в законодавчих зборах штату схвалили перегляд меж виборчих округів у середині десятиліття, спрямований проти кількох округів, які представляли демократи.

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