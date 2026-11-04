Демократи здобули контроль над обома палатами Конгресу США — South China Morning Post

Демократи здобули достатньо місць для контролю над Палатою представників і Сенатом США на проміжних виборах. Китайські користувачі соціальних мереж відреагували на результат по-різному: частина критикувала американську політичну систему, інші обговорювали, як подальший політичний вплив президента Дональда Трампа може позначитися на інтересах Пекіна, повідомляє South China Morning Post.

Контроль над Конгресом

За даними Associated Press, демократи подолали позначку у 218 мандатів, необхідну для більшості в Палаті представників, а також здобули достатньо перемог, щоб повернути контроль над Сенатом. На виборах розігрувалися всі 435 місць у Палаті представників і 35 місць у Сенаті. Остаточні результати мають бути визначені впродовж наступних днів.

Протягом останніх двох років другого президентського терміну Трамп працюватиме з Конгресом, контрольованим опозицією. Це може обмежити просування його законодавчих ініціатив і посилити контроль за роботою адміністрації.

Критика американської системи

Деякі китайські інтернет-користувачі сумнівалися, що проміжні вибори здатні принести зміни, та називали американську систему фальшивою демократією. Один із користувачів написав, що люди вважають проблемою конкретного політика або партію, але не пов'язують її з вадами самої політичної системи.

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У коментарях також звучала критика капіталізму й соціальної нерівності у США. Китайські державні медіа неодноразово висловлювали подібні оцінки. Зокрема, газета People’s Daily у коментарі 2021 року заявляла, що демократичне врядування у США стало ілюзією.

Оцінки ролі Трампа

Частина користувачів критикувала військові дії Трампа проти Ірану та його непередбачуваність у зовнішній політиці. Водночас деякі коментатори вважали, що збереження його політичного впливу може відповідати інтересам Пекіна.

У дискусіях також згадували іронічне прізвисько Chuan Jianguo, або Трамп — будівничий держави, яке натякає, що його дії нібито ненавмисно сприяли Китаю. Деякі користувачі протиставляли підхід Трампа політиці колишнього президента Джо Байдена, яку вважали більш орієнтованою на союзи для протидії Китаю. SCMP зазначає, що Трамп більше наголошував на торговельних переговорах і прямій взаємодії з головою КНР Сі Цзіньпіном.

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