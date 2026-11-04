Демократка Емі Актон перемогла на виборах губернатора Огайо — TIME

Демократка Емі Актон перемогла республіканця Вівека Рамасвамі на виборах губернатора штату Огайо у США. Вона стане першою за два десятиліття представницею Демократичної партії, яку виборці штату обрали губернаторкою, повідомляє TIME.

Перебіг перегонів

Перегони були відкритими, оскільки чинний губернатор-республіканець Майк Девайн не міг знову балотуватися через обмеження кількості термінів. Спочатку Cook Political Report оцінював їх як такі, що схиляються на користь республіканців, потім змінив оцінку на рівні шанси, а 23 жовтня віддав невелику перевагу демократам.

Суперечлива реклама

Одним із чинників перегляду оцінки стала передвиборча реклама кампанії Рамасвамі, оприлюднена в жовтні. У ролику фігурувала відчужена мати Актон, яка втратила опіку над нею та її братом у 1978 році. Того ж року їхньому вітчиму висунули обвинувачення у зґвалтуванні Актон, коли вона була дитиною.

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Реклама викликала критику представників різних політичних сил. Брат Актон Філіп Стернс назвав її вкрай низьким вчинком. Девайн охарактеризував ролик як глибоко тривожний і неправильний та закликав кампанію Рамасвамі відкликати його, хоча водночас зберіг підтримку Рамасвамі та всіх кандидатів-республіканців.

Реакція Рамасвамі

Рамасвамі не відмовився від реклами після критики. Президент США Дональд Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс виступили на його захист. Раніше Рамасвамі безуспішно брав участь у боротьбі за висунення кандидатом від Республіканської партії на президентських виборах 2024 року.

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