Демократку Кеті Паділью Стаут прогнозують переможницею у 23 окрузі Техасу — The Hill

У США демократку Кеті Паділью Стаут прогнозують переможницею виборів до Палати представників у відкритому 23-му виборчому окрузі Техасу. За попередніми підрахунками Decision Desk HQ, вона випереджає республіканця Брендона Ерреру, повідомляє The Hill.

За підрахунку 55% голосів Паділья Стаут мала майже 52% підтримки, тоді як Еррера — близько 44%. Вона балотувалася на місце у Палаті представників, яке стало вакантним після того, як колишній конгресмен-республіканець Тоні Гонсалес залишив Палату у квітні.

Суперник за підтримки Трампа

Брендон Еррера — YouTube-персона та прихильник права на володіння вогнепальною зброєю. Його кандидатуру підтримав президент Дональд Трамп. За даними видання, перед голосуванням аналітики Cook Political Report оцінювали округ як такий, де Еррера мав імовірно перемогти.

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Після перемоги Падільї Стаут над трьома іншими демократами на праймеріз Демократична партія США активізувала підтримку її кампанії та спрямувала на неї мільйони доларів. Колишній міністр транспорту США Піт Буттіджедж також агітував за демократку.

Позиція кандидатки

Паділья Стаут у кампанії виступала за доступнішу медичну допомогу. Вона також закликала Конгрес до двопартійних кроків для безпеки південного кордону США та ухвалення, за її формулюванням, більш розумних і гуманних імміграційних законів, зокрема зі справедливими шляхами до набуття громадянства.

Раніше Паділья Стаут працювала адвокаткою у сімейній юридичній практиці та представляла інтереси дітей у прийомних сім’ях. В інтерв’ю The American Prospect вона заявила, що політики обох партій мають відповідати перед своїми виборцями.

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