28 жовтня 2026 — День утворення незалежної Чехословацької держави

28 жовтня в Чехії відзначають День утворення незалежної Чехословацької держави — національне свято, присвячене подіям 1918 року. Саме тоді, наприкінці Першої світової війни, чехи та словаки отримали можливість створити власну державу після тривалого перебування у складі Австро-Угорської імперії. Хоча Чехословаччина припинила існування у 1993 році, ця дата й досі залишається важливою для чеської національної пам’яті.

День утворення незалежної Чехословацької держави щороку відзначають 28 жовтня. У 2026 році свято припадає на середу, а Чехія святкує 108-му річницю створення Чехословаччини. Це одне з найважливіших державних свят країни, яке нагадує про появу сучасної чеської державності та боротьбу за національне самовизначення. У чеському календарі свято має назву Den vzniku samostatného československého státu, що українською означає «День утворення незалежної Чехословацької держави». Його не слід плутати з Днем чеської державності, який відзначають 28 вересня. Жовтнева дата присвячена саме проголошенню Чехословаччини у 1918 році.

28 жовтня є офіційним державним святом і вихідним днем у Чехії. Його відзначають державні установи, громадські організації, культурні заклади та звичайні громадяни. Для багатьох чехів це не просто нагода відпочити, а день, коли згадують людей, завдяки яким країна змогла вийти з-під влади Габсбургів і створити власну республіку. Історичне значення цієї дати визнають і чеські державні установи. Міністерство закордонних справ Чехії називає річницю створення Чехословаччини одним із найважливіших свят країни. Вона символізує поворотний момент у багатовіковій історії чеської державності.

Чому Чехословаччина проголосила незалежність у 1918 році

До 1918 року чеські землі та території сучасної Словаччини перебували в межах Австро-Угорської імперії, хоча й мали різний адміністративний статус. Чехія, Моравія та частина Сілезії належали до австрійської частини монархії, а словацькі землі входили до угорської. Упродовж десятиліть чеські та словацькі політичні діячі прагнули більшої самостійності, захисту національної культури та права визначати власне майбутнє.

Початок Першої світової війни у 1914 році загострив ці питання. Австро-Угорщина брала участь у війні на боці Німеччини та інших Центральних держав, а її економіка й політична система поступово слабшали. Наприкінці війни імперія зіткнулася з нестачею продовольства, невдоволенням населення та зростанням національних рухів. На цьому тлі ідея створення незалежної Чехословаччини отримала дедалі більшу підтримку.

Важливу роль відіграли чеські та словацькі політики, які працювали за межами імперії. Вони намагалися переконати держави Антанти підтримати створення нової країни. У 1916 році Томаш Гарріг Масарик, Едвард Бенеш і Мілан Растислав Штефаник стали ключовими діячами Чехословацької національної ради, яка координувала закордонний рух за незалежність.

Поступово ідею незалежної Чехословаччини підтримали провідні держави Антанти. Франція визнала Чехословацьку національну раду тимчасовим урядом у червні 1918 року, Велика Британія зробила це в серпні, а Сполучені Штати — у вересні. Це стало важливим дипломатичним кроком, адже майбутня держава отримала міжнародну підтримку ще до офіційного проголошення.

Водночас боротьба за незалежність відбувалася не лише за столами переговорів. Чехословацькі легіони воювали на різних фронтах Першої світової війни, зокрема у Франції, Італії та Росії. Вони складалися з добровольців, емігрантів і військовополонених, які підтримували ідею створення власної держави. Їхня участь у війні допомогла привернути увагу союзників до чеського та словацького національного руху.

Як проголосили незалежність Чехословаччини

Восени 1918 року Австро-Угорська імперія стрімко наближалася до розпаду. Війна виснажила її економіку, армія втрачала здатність продовжувати бойові дії, а народи імперії дедалі активніше вимагали незалежності. У Празі чеські політичні діячі готувалися до створення власної держави, координуючи свої кроки з представниками закордонного руху.

18 жовтня 1918 року Томаш Гарріг Масарик оприлюднив у США декларацію незалежності Чехословаччини, відому як Вашингтонська декларація. У документі йшлося про право чехів і словаків самостійно визначати своє майбутнє та будувати демократичну державу. Масарик виступав проти збереження влади Габсбургів і вважав, що народи не повинні залишатися під владою, яку вони не визнають.

Однак ключові події розгорнулися безпосередньо в Празі 28 жовтня. Того дня поширилася звістка про згоду Австро-Угорщини на умови перемир’я. Частина населення сприйняла її як підтвердження остаточної поразки імперії та почала виходити на вулиці. Люди збиралися на площах, демонстрували національні символи й підтримували створення незалежної держави.

Чеський Національний комітет узяв на себе управління та оприлюднив перший закон про створення незалежної Чехословацької держави. Так 28 жовтня стало офіційною датою її заснування. Водночас проголошення незалежності було результатом не одного рішення, а тривалої політичної боротьби, міжнародної дипломатії та подій, спричинених розпадом Австро-Угорщини.

Незалежність проголошували в умовах великого піднесення, але перед новою державою стояли складні завдання. Потрібно було створити державні установи, організувати армію, налагодити економіку та визначити відносини між чехами й словаками. Попри ці труднощі, Чехословаччина стала однією з нових держав Центральної Європи, які виникли після завершення Першої світової війни.

Хто стояв біля витоків нової держави

Однією з головних постатей у створенні Чехословаччини був Томаш Гарріг Масарик. Він був філософом, викладачем і політиком, який послідовно виступав за створення незалежної держави для чехів і словаків. Під час Першої світової війни Масарик працював за кордоном, зустрічався з представниками союзних держав і переконував їх підтримати чехословацький рух. Після проголошення незалежності він став першим президентом Чехословаччини.

Едвард Бенеш був одним із найближчих соратників Масарика. Він займався дипломатичною роботою, допомагав організовувати закордонний опір Австро-Угорщині та представляв інтереси майбутньої держави перед союзниками. Пізніше Бенеш обіймав посаду міністра закордонних справ, а згодом також став президентом Чехословаччини. Мілан Растислав Штефаник — словацький політик, астроном і військовий, який служив у французькій армії. Він допомагав організовувати чехословацькі легіони та працював над міжнародним визнанням майбутньої держави. Штефаник відіграв важливу роль у співпраці чеського та словацького рухів за незалежність.

Важливу роль відіграли й політики, які працювали всередині країни. Серед них були Алоїс Рашин, Карел Крамарж та Антонін Швегла. Вони брали участь у створенні Національного комітету й організації переходу влади після розпаду імперії. Отже, незалежність стала результатом спільної роботи закордонного руху та політичних діячів у самій Празі.

Як у Чехії відзначають 28 жовтня

Святкування зазвичай мають урочистий і меморіальний характер. Центральні заходи відбуваються у Празі, де представники влади вшановують людей, які зробили внесок у створення держави та її захист. Одне з головних місць проведення церемоній — Національний меморіал на пагорбі Вітков. Там покладають вінки до могили Невідомого солдата й згадують загиблих за країну.

У церемоніях беруть участь представники уряду, військові, духовенство та діячі культури. Також квіти покладають до пам’ятників і меморіальних місць, пов’язаних із Томашем Гаррігом Масариком. Зокрема, офіційні заходи проводять біля його могили в Ланах і біля пам’ятника на празьких Градчанах. У містах і селах люди також приходять до місцевих меморіалів, щоб покласти квіти або запалити свічки. Окремою традицією є урочиста зміна варти біля Празького граду. Вона привертає увагу жителів і туристів, які приходять подивитися на церемонію. У цей день президент Чехії також призначає нових генералів армії, що підкреслює державний і військовий характер свята.

Увечері в Празькому граді відбувається церемонія вручення державних нагород. Президент відзначає людей, які зробили вагомий внесок у розвиток країни, культуру, науку, освіту, спорт, громадське життя або захист держави. Імена нагороджених зазвичай оголошують під час урочистої церемонії. Це одна з найбільш очікуваних частин святкування, яка привертає увагу чеських медіа.

Крім офіційних заходів, у різних містах проводять виставки, історичні лекції та культурні події. Музеї можуть організовувати тематичні програми, присвячені створенню Чехословаччини та подіям Першої світової війни. У школах і навчальних закладах розповідають про історію держави та її засновників. Водночас свято не має єдиної обов’язкової сімейної традиції: головний акцент роблять на історичній пам’яті й державних церемоніях.

Що сталося з Чехословаччиною після 1918 року

Після проголошення незалежності Чехословаччина об’єднала чеські землі, Словаччину та Закарпаття. До складу нової держави також увійшли території Сілезії, частина яких була предметом суперечок із сусідніми країнами. Країна мала розвинену промисловість у чеських землях і значно більш аграрну економіку в інших регіонах. Це створювало як можливості для розвитку, так і труднощі в управлінні багатонаціональною державою.

У міжвоєнний період Чехословаччина стала парламентською республікою. За президентства Масарика країна підтримувала демократичні інституції та мала одну з найрозвиненіших промислових економік Центральної Європи. Водночас у державі жили різні національні спільноти, зокрема чехи, словаки, німці, угорці та русини. Їхні політичні інтереси не завжди збігалися, що згодом стало одним із викликів для країни.

У 1938 році після Мюнхенської угоди Чехословаччина втратила прикордонні території Судетської області, де проживала значна німецька меншина. У березні 1939 року нацистська Німеччина окупувала чеські землі, створивши протекторат Богемії та Моравії, а Словаччина проголосила окрему державу, залежну від Берліна. Після Другої світової війни Чехословаччину відновили, але згодом вона опинилася під владою комуністичного режиму.

У 1989 році в країні відбулася Оксамитова революція, яка завершила комуністичне правління. Через чотири роки, 1 січня 1993 року, Чехословаччина мирно розділилася на дві незалежні держави — Чехію та Словаччину. Розпад відбувся за домовленістю політичних представників обох республік, без масштабного збройного конфлікту. Попри це, 28 жовтня Чехія й надалі відзначає як день народження спільної держави, що передувала сучасній республіці.

Цікаві факти про свято

Незалежність проголосили на тлі новин про завершення війни. Наприкінці жовтня 1918 року в Празі поширилися повідомлення про те, що Австро-Угорщина погоджується на умови перемир’я. Частина населення сприйняла це як остаточний кінець імперської влади й вийшла на вулиці. Тоді й почалися події, які привели до проголошення незалежної Чехословаччини. Історики зазначають, що інформація, яка спричинила масові демонстрації, була не цілком точною, однак дата стала символом народження держави.

Чехословаччина отримала міжнародне визнання ще до проголошення. Закордонні політики та легіони працювали над тим, щоб майбутня держава мала підтримку союзників. Франція, Велика Британія та США визнали Чехословацьку національну раду тимчасовим урядом ще до 28 жовтня. Це допомогло новій державі швидше розпочати роботу після розпаду Австро-Угорщини.

28 жовтня — день державних нагород. У Чехії традиційно приурочують до цього свята церемонію вручення найвищих державних відзнак. Президент нагороджує людей за заслуги перед країною, суспільством, культурою та наукою. Це одна з найважливіших офіційних подій року.

Свято пережило саму Чехословаччину. Хоча спільна держава чехів і словаків припинила існування у 1993 році, 28 жовтня залишилося національним святом Чехії. Воно нагадує про історичний момент, коли виникла сучасна державність чеського народу. Для Словаччини ця дата також має історичне значення, хоча головні державні свята країни пов’язані з її власною історією та незалежністю.

Чому 28 жовтня залишається важливою датою

Для Чехії 28 жовтня — це передусім день пам’яті про боротьбу за право самостійно визначати майбутнє країни. Створення Чехословаччини стало результатом багаторічної політичної роботи, дипломатії та участі добровольців у Першій світовій війні. Ця дата нагадує, що незалежність не виникла сама собою: за нею стояли конкретні люди, які працювали над спільною метою.

Свято також дає змогу згадати про демократичні ідеї, які були важливими для засновників держави. Масарик і його соратники прагнули побудувати республіку, засновану на політичному представництві та громадянських правах. Упродовж наступних десятиліть Чехословаччина пережила окупацію, комуністичний режим і мирний поділ, але дата 28 жовтня зберегла своє місце в історичній пам’яті.

Сьогодні це день, коли чехи вшановують засновників своєї держави, покладають квіти до меморіалів, беруть участь в урочистих церемоніях і згадують шлях країни до незалежності. Для сучасної Чехії 28 жовтня — не лише спогад про 1918 рік, а й нагода замислитися над значенням державності, демократії та відповідальності за майбутнє.

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