Ден Лін залишає посаду керівника кінопідрозділу Netflix — RMF24

У США Ден Лін після майже трьох років роботи залишає посаду керівника кінопідрозділу Netflix. Як повідомляє RMF24 з посиланням на Reuters, до призначення нового керівника його обов’язки тимчасово виконуватиме Пітер Райс. Кількома днями раніше Райс став директором Netflix із контенту.

Зміни у керівництві

У RMF24 зазначають, що зміна керівника кінопідрозділу є черговим етапом реорганізації стримінгової платформи. Реорганізація має допомогти Netflix вийти зі стану застою та поліпшити становище платформи.

Галузеві медіа пов’язують кадрові зміни з масштабними перетвореннями в компанії. Нове керівництво має зосередитися на створенні великих і помітних хітів, які, за оцінкою джерела, можуть допомогти поліпшити ситуацію на платформі.

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Скорочення персоналу

Минулого тижня Netflix оголосив про скорочення приблизно 1000 працівників. За даними RMF24, це найбільше скорочення штату платформи з 2022 року.

Видання The Hollywood Reporter зазначає, що останнім часом Netflix залучає глядачів не так успішно, як очікує керівництво компанії. Це, зокрема, відображається на кількості передплатників сервісу.

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