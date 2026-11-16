Жерар Депардьє відкликав апеляцію на вирок за сексуальні посягання — Cyprus Mail

Французький актор Жерар Депардьє в понеділок відкликав апеляцію на вирок 2025 року у справі про сексуальні посягання. Він визнав провину та попросив вибачення у потерпілих, повідомляє Cyprus Mail.

Заява актора

У заяві Депардьє сказав, що на знімальному майданчику часто вдавався до вульгарного гумору із сексуальними натяками. За його словами, тепер він усвідомив, що між фамільярністю та образою існує межа.

Актор висловив найглибші й найщиріші вибачення всім, хто міг постраждати внаслідок його поведінки. Пояснюючи рішення відкликати апеляцію, він заявив, що зрозумів: належав до світу, якого більше не існує.

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Вирок і окрема справа

У травні 2025 року Депардьє визнали винним у сексуальних посяганнях щодо двох жінок на знімальному майданчику. Суд призначив йому 18 місяців позбавлення волі умовно. Суддя тоді зазначив, що актор, схоже, не усвідомлював травматичного впливу своєї поведінки.

Депардьє, який зіграв більш ніж у 200 фільмах за п’ять десятиліть, також може постати перед судом за обвинуваченням у зґвалтуванні акторки Шарлотти Арну у 2018 році. У цій справі він заперечує провину.

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