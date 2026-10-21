Депутат Джордж Памборідіс задекларував 3,37 млн євро активів — Cyprus Mail

На Кіпрі депутат парламенту від партії DISY Джордж Памборідіс задекларував 3,37 млн євро чистих особистих активів — це найбільший показник серед чинних депутатів у нових майнових деклараціях, оприлюднених парламентом у вівторок. Як повідомляє Cyprus Mail, сукупні чисті активи його родини становили 5,29 млн євро.

У декларації Памборідіса зазначено 2,79 млн євро, пов’язаних із частками у чотирьох компаніях. Зокрема, 1,98 млн євро припадає на його 20-відсоткову частку у Vorando Holding Ltd. Він також вказав банківські депозити на 376 207 євро, автомобілі вартістю 231 500 євро, серед яких два Porsche, та інші активи на 510 тис. євро.

Депутат задекларував 26 об’єктів нерухомості із сукупною поточною вартістю 419 тис. євро. Більшість земельних ділянок він отримав у спадок від батьків і вказав нульову вартість їх придбання. Памборідіс працював міністром охорони здоров’я Кіпру у 2015–2018 роках.

Активи інших депутатів

Наступним у переліку є лідер Diko Ніколас Пападопулос, який задекларував близько 1,91 млн євро чистих активів без урахування часток у компаніях, для яких не було вказано вартості. Його декларація містить 11 об’єктів нерухомості із загальною поточною вартістю близько 1,94 млн євро.

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Депутатка Diko Христіана Еротокріту вказала 1,26 млн євро особистих активів і 12,44 млн євро активів родини. Це найбільша різниця між особистим і сімейним показниками серед депутатів, охоплених публікацією. Вона також задекларувала 316 900 євро доходу від зарплати, 352 980 євро дивідендів, нерухомість на 387 500 євро, а також коштовності й картини на 120 тис. євро.

Від’ємні показники та різні строки декларацій

Троє депутатів повідомили про від’ємні чисті активи. Депутатка AKEL Аргентоулла Іоанну задекларувала мінус 254 735 євро, вказавши зобов’язання на 359 754 євро перед місцевою компанією Argentoulla Ioannou DEPE. Депутат ELAM Лінос Хаджігеоргіу зазначив мінус 47 727 євро, а його однопартієць Андреас Папахараламбус — мінус 19 984 євро особистих і мінус 66 476 євро сімейних активів.

Щорічні декларації за 2026 рік оприлюднили відповідно до законодавства, ухваленого у 2024 році, яке надало податковому комісару повноваження перевіряти фінансові звіти депутатів. Водночас декларації 12 парламентарів, зокрема президентки Палати представників Анніти Деметріу та Ніколаса Пападопулоса, оновлені лише до 2024 року.

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