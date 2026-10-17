Депутат Кім звинуватив командувача USFK у порушенні суверенітету — Korea Herald

У Південній Кореї депутат парламенту від правлячої Демократичної партії Кореї Кім Бьон Джу звинуватив командувача Збройних сил США в Кореї генерала Ксав'є Брансона у посяганні на територіальний суверенітет країни. Політик закликав генерала відкликати свої висловлювання щодо військової демаркаційної лінії та попросити вибачення у громадян Південної Кореї, повідомляє Korea Herald.

Суперечка через межі демілітаризованої зони

Приводом стали слова Брансона на політичному форумі у Вашингтоні. Він заявив, що огорожі розташовані приблизно за два кілометри на північ і південь від військової демаркаційної лінії, а Республіка Корея, офіційна назва Південної Кореї, починається від південної огорожі.

Південна огорожа позначає південний кордон Демілітаризованої зони, тоді як військова демаркаційна лінія проходить посередині буферної зони, що розділяє дві Кореї. Кім Бьон Джу, відставний чотиризірковий генерал і член парламентського Комітету з питань національної оборони, заявив, що ці слова прямо заперечують територіальний суверенітет Республіки Корея.

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Аргументи депутатів

За словами Кіма, Угода про перемир'я 1953 року надає Командуванню ООН повноваження щодо доступу до Демілітаризованої зони та її адміністрування, але не дозволяє йому визначати територіальний суверенітет Південної Кореї. Конституція країни визначає її територію як Корейський півострів і прилеглі острови.

Брансон очолює Збройні сили США в Кореї чисельністю 28 500 військових і Командування ООН, а також Об'єднане командування Південної Кореї та США. Кім Бьон Джу обіймав посаду заступника командувача Об'єднаного командування у 2017–2019 роках і завершив військову службу у званні чотиризіркового генерала у 2019 році.

Голова парламентського Комітету з питань національної оборони Чін Сон Джун також розкритикував висловлювання Брансона. Він заявив, що вони можуть спричинити серйозне непорозуміння щодо меж суверенітету Південної Кореї, та попросив роз'яснити інші слова генерала про застосування міркувань суверенітету до території, яку йому доручено адмініструвати. Чін закликав розглянути здійснення Південною Кореєю оперативного контролю над своїми військовими як у мирний, так і у воєнний час.

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