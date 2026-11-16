Депутат Лукаш Мейза здійснив 115 безплатних авіаперельотів Польщею — RMF24

У Польщі депутат Сейму Лукаш Мейза з 1 січня до 1 листопада здійснив 115 внутрішніх авіаперельотів, безоплатних для парламентарів. Він найчастіше користувався цим правом серед депутатів, повідомляє RMF24 з посиланням на дані Канцелярії Сейму.

У середньому один політ на два дні

Мейза, який є позафракційним депутатом і раніше був депутатом від партії «Право і справедливість», у середньому літав раз на два дні — приблизно тричі на тиждень. За період від 1 січня до 1 листопада в Сеймі відбулося 20 засідань.

Право на внутрішні авіаперельоти для польських парламентарів передбачене законом про виконання мандата депутата і сенатора. Один такий переліт коштує державному бюджету близько 1 тис. злотих.

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Інші депутати у переліку

Друге місце за кількістю перельотів посів депутат «Громадянської коаліції» Роберт Довхан — 93. Третім став Роберт Кропівницький із цієї ж політичної сили, який здійснив 90 перельотів. Гжегож Наперальський із «Громадянської коаліції» здійснив 83 перельоти.

По 78 внутрішніх перельотів здійснили Мирослав Сухонь із «Центру» та Даріуш Вєчорек із «Лівиці». Іренеуш Рась від Польської селянської партії здійснив 73 перельоти, а Гжегож Гажа та Кацпер Плажинський від «Права і справедливості» — по 71. Павел Шліз із «Польщі 2050» здійснив 70 перельотів.

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