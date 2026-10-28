У Росії, державі-агресорі, депутат Свердловської області В'ячеслав Вегнер запропонував молодим людям викидати гарбузи в річку Ісеть напередодні Геловіну. Він заявив, що планує звернутися до інших депутатів щодо фінансування кампанії, за якою учасникам видаватимуть безкоштовні квитки до театру.

Ініціатива проти Геловіну

The Moscow Times повідомила, що Вегнер представляє партію «Єдина Росія». За його словами, Геловін є запозиченою ззовні традицією, а моторошні образи, дияволи й гарбузи не відповідають російській культурі.

Депутат також заявив, що в Росії є власні свята, які, на його переконання, відповідають «культурному коду» країни.

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Зауваження екологів

Ініціативу розкритикували екологи. Колишній міністр екології сусідньої Челябінської області Віталій Безруков попередив, що великі обсяги органічних відходів у річці можуть спричинити гниття, знизити рівень кисню у воді та погіршити її якість. Він запропонував натомість передавати гарбузи до зоопарків або центрів порятунку диких тварин.

Антигеловінські заяви також лунали на федеральному рівні. Депутат Держдуми Віталій Мілонов назвав це свято пропагандою побутових забобонів і неосвіченого окультизму та закликав популяризувати Масницю й православний Великдень.

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