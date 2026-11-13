Депутат Віплер назвав ворожою пропозицію Качинського про спільний список — Polsat News

У Польщі депутат Конфедерації Пшемислав Віплер розкритикував пропозицію лідера партії «Право і справедливість» Ярослава Качинського сформувати спільний список правих сил на майбутніх виборах. Віплер назвав її черговим ворожим актом проти Конфедерації, повідомляє Polsat News.

Пропозиція Качинського

Качинський говорив про можливу співпрацю PiS із Конфедерацією під час Маршу незалежності у Варшаві. У коментарі для Onet він заявив, що його партія працюватиме над створенням одного великого списку не лише на виборах до Сенату, а й до Сейму.

Лідер PiS також сказав, що до такої співпраці слід переконати представників «трьох Конфедерацій». Водночас він зауважив, що Марш незалежності не є належним місцем для переговорів із цього питання.

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Реакція Конфедерації

У програмі «Graffiti» Віплер заявив, що, на його думку, Качинський усвідомлює неможливість такого об’єднання. За словами депутата, сама поява подібної пропозиції може відштовхнути частину виборців Конфедерації, які не хочуть впливу в уряді ані Дональда Туска, ані Ярослава Качинського.

Віплер також заявив, що Конфедерація наближається до моменту, коли зможе випередити PiS в опитуваннях і стати першою силою на правому фланзі польської політики. Окремо він прокоментував нещодавню присутність правих партій біля Конституційного трибуналу, назвавши її реакцією на події навколо установи, а не проявом політичної єдності.

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