Депутата Кнесету Кройцера розслідують через сутичку з поліцією — Jerusalem Post

В Ізраїлі поліція розслідує можливу причетність депутата Кнесету від партії «Оцма Єгудіт» Іцхака Кройцера та генерального директора цієї партії Ітіеля Неймана до насильницької сутички з правоохоронцями в Міцпе-Єрихоні. Інцидент стався кілька тижнів тому під час спроби затримати поселенця, повідомляє Jerusalem Post.

Переслідування підозрюваного

За даними Ynet, правоохоронці переслідували чоловіка, якого підозрювали в нападі, скоєному раніше того ж дня. Він утік до місця, де місцеві поселенці проводили меморіальний захід.

Як пише Haaretz, поселенці, серед яких були Кройцер і Нейман, заблокували поліцейський автомобіль. За цими даними, Кройцер очолив натовп і вимагав, щоб поліцейські припинили переслідування та повернули мобільні телефони, вилучені з автомобіля підозрюваного. Під час ескалації присутні, за повідомленнями, називали правоохоронців нацистами, після чого сталася фізична сутичка.

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Поранені поліцейські та скарга депутата

Ynet повідомив, що один поліцейський дістав перелом носа, інший — перелом руки. Також, за цими даними, ножем пошкодили патрульний автомобіль.

На місце події прибув міністр національної безпеки та лідер «Оцма Єгудіт» Ітамар Бен-Гвір. Ynet і Haaretz із посиланням на поліцейського стверджують, що він став на бік натовпу та звинуватив правоохоронців у надмірному застосуванні сили. Бен-Гвір це заперечив, заявивши, що прибув на меморіальний захід і залишався осторонь сутички.

Після інциденту Кройцер подав скаргу до підрозділу внутрішніх розслідувань поліції. Він заявив, що після того, як представився депутатом Кнесету, поліцейські застосували до нього надмірну силу, тоді як він намагався заспокоїти ситуацію та допомогти правоохоронцям.

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