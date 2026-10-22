Депутати Франції відхилили норму на €3,7 млрд для соцстраху — Anadolu Agency

Французькі депутати 22 жовтня відхилили положення законопроєкту про фінансування системи соціального страхування на 2027 рік, яке мало забезпечити надходження у розмірі €3,7 млрд. Рішення ускладнює урядові плани зі скорочення дефіциту системи, повідомляє Anadolu Agency з посиланням на BFMTV.

Зміни для роботодавців

Норма містилася у статті 7 законопроєкту. Вона передбачала скорочення пільг зі сплати внесків роботодавцями для компаній, які виплачують працівникам премії за участь у прибутку або бонуси у вигляді акцій.

Після трьох днів дебатів депутати підтримали поправки, що вилучили це положення. За них голосували представники табору президента Еммануеля Макрона та праві депутати, які вважали запропонований механізм шкідливим для бізнесу.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Плани уряду щодо дефіциту

Міністр праці Жан-П'єр Фаранду застеріг, що пропозиції депутатів матимуть фінансові наслідки, які вимірюються вже мільярдами євро. Соціалістичний депутат Жером Гедж заявив, що такі рішення ставлять під загрозу відновлення фінансів системи соціального страхування.

Уряд Франції прагне скоротити дефіцит соціального страхування з очікуваних €21,8 млрд у 2026 році до €12,7 млрд у 2027-му. Якщо депутати відхилять увесь дохідний розділ законопроєкту, вони не зможуть перейти до розгляду його видаткової частини.

Читай нас у