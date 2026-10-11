Депутати Кенії виступили проти ключових змін виборчої комісії — Nation Kenya

У Національній асамблеї Кенії депутати виступили проти кількох змін, які Незалежна виборча та межова комісія (IEBC) пропонує ухвалити перед загальними виборами 2027 року. За десять місяців до голосування щонайменше три положення законопроєкту Elections (Amendment) Bill, 2024 зустріли опір парламентарів, повідомляє Nation Kenya.

Номінації до асамблей графств

Одна з пропозицій IEBC передбачає, що претендент на номіноване місце в асамблеї графства має бути зареєстрованим виборцем в одному з виборчих округів у межах відповідного графства на дату подання партійного списку. Лідер парламентської більшості Кімані Ічунгва назвав цю норму регресивною, неконституційною та несправедливою. Він заявив, що домагатиметься її вилучення під час третього читання законопроєкту.

Номінована депутатка Ірен Маяка вважає, що вимога суперечить конституційним гарантіям свободи пересування та проживання в Кенії. Наразі людина може бути номінована до будь-якої з 47 асамблей графств країни. У них передбачено 770 номінованих місць на додачу до 1450 мандатів, що обираються безпосередньо.

Ліміт виборців і партійні праймеріз

Депутати також відкинули ініціативу IEBC збільшити максимальну кількість виборців на одній виборчій дільниці з 700 до 1000. На їхню думку, підвищення ліміту без розширення мережі дільниць може ускладнити голосування, створити ризики зловживань і позбавити частину громадян можливості проголосувати. Депутат від Східного Ваджіру Аден Мохаммед заявив, що обслуговування тисячі виборців на дільниці може тривати понад 12 годин, тому парламентарі пропонують залишити чинний ліміт.

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IEBC, зі свого боку, заявляє, що нові пристрої для ідентифікації виборців працюють швидше за обладнання, яке використовували на виборах 2013, 2017 та 2022 років. Комісія також посилається на власне дослідження після виборів 2022 року та вважає, що за нового ліміту голосування на більшості дільниць можна буде завершити до 16:00.

Окремо депутати пропонують передати розгляд спорів, що виникають під час партійних праймеріз, до Трибуналу з виборчих спорів. Голова комітету з питань юстиції та права Джордж Муруґара заявив, що роль IEBC у врегулюванні спорів, пов’язаних із номінаціями, слід вилучити. Парламентарі також поставили під сумнів обсяг коштів, які комісія просить на проведення виборів 2027 року.

Водночас Національна асамблея ще не розглянула інші пропозиції IEBC, зокрема щодо надання комісії повноважень для переслідування правопорушень, пов’язаних із виборами, та розширення реєстрації виборців із діаспори. Комісія також пропонує, щоб у партійних списках кандидати почергово представляли різні статі, а список починався з кандидатки.

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