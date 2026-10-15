Депутати Кіпру подали законопроєкти про послаблення виборчої заборони — Cyprus Mail

На Кіпрі депутати подали два законопроєкти, які передбачають послаблення обмежень на поширення політичних повідомлень у соціальних мережах напередодні та в день виборів. Чинний закон 1979 року забороняє публікувати або транслювати такі повідомлення, щоб не допустити впливу на результат голосування.

За порушення передбачено до одного року ув’язнення, штраф до 15 тисяч євро або обидва покарання. Як повідомляє Cyprus Mail, питання порушили після того, як поліція опитувала людей, зокрема кандидатів у депутати, через дописи в соцмережах перед парламентськими виборами у травні.

Винятки для впливових користувачів

Депутат від партії Akel Арістос Даміану назвав застосування старого закону неприйнятним явищем. За його словами, закон діє з 1979 року, однак раніше не призводив до кримінальних переслідувань. Після травневих виборів кілька людей мали проблеми із законом через публікації.

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Пропозиція Akel передбачає, що дописи у соцмережах загалом звільнять від чинних обмежень. Водночас обмеження планують зберегти для осіб, яких вважають інфлюенсерами, а також для політиків і політично значущих осіб, здатних впливати на громадську думку.

Позиція партії Alma

Схожий законопроєкт підготувала партія Alma. Її лідер Одіссеас Міхаелідіс заявив, що поліція розслідувала 27 осіб через дописи в соцмережах на підставі закону, ухваленого до появи соціальних мереж.

Міхаелідіс також стверджував, що влада застосовувала подвійні стандарти, оскільки колишнього президента Нікоса Анастасіадіса не опитували через його висловлювання в день голосування 24 травня. Депутати дали Міністерству внутрішніх справ два тижні, щоб надати позицію щодо запропонованих змін.

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