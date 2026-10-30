Депутати закликали списати більшу частину боргу British Council у £197 млн — The Guardian

Комітет Палати громад з державних рахунків закликав уряд Великої Британії розглянути списання більшої частини боргу British Council у 197 млн фунтів стерлінгів. Депутати запропонували конвертувати якомога більшу частину позики у грант або подібну форму фінансування, повідомляє The Guardian.

Позика зросла більш ніж утричі

Позику на 60 млн фунтів стерлінгів British Council отримав від Міністерства закордонних справ, Співдружності та розвитку Великої Британії під час пандемії COVID-19. Тоді за кордоном була зупинена діяльність організації з викладання англійської мови та проведення іспитів. Позику на комерційних умовах надали за уряду Бориса Джонсона, а відтоді її сума зросла до 197 млн фунтів.

Спочатку позику мали погасити цього року, однак її реструктуризували на наступні 15 років. Комітет заявив, що уряд не має «позитивного бачення» майбутнього організації, хоча її внесок у м’яку силу Великої Британії оцінюють у 1 млрд фунтів щороку.

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Скорочення персоналу та закриття операцій

British Council уже скоротив приблизно третину персоналу та продав історичні активи. План фінансового оздоровлення передбачає подальше скорочення штату на 25%, продаж додаткових активів і закриття операцій у дев’яти країнах. За прогнозом British Council, організація не генеруватиме операційного профіциту до 2029–2030 років.

Працівники British Council по всій Європі проводили страйки й акції протесту проти скорочень. Після запланованих звільнень чисельність персоналу майже вдвічі зменшиться порівняно з 2020 роком, а з 2021 року організація втратила понад 2 тис. посад у перерахунку на повну зайнятість.

Голова комітету Джеффрі Кліфтон-Браун заявив, що British Council потребує повної підтримки уряду, а не лише ставлення як до боржника. Організація працює майже у 100 країнах і заявляє про щорічне охоплення понад 700 млн людей. Близько 15% її річних доходів становить грантове фінансування від британського зовнішньополітичного відомства, тоді як більшість надходжень забезпечують викладання та іспити.

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