Депутатів Держдуми РФ навчатимуть використовувати ШІ для відповідей на звернення громадян

0:00 / 0:00

Депутатів нового скликання Держдуми Росії планують навчати роботі зі штучним інтелектом. Інтенсив може розпочатися вже цього тижня на базі Сберуніверситету, а до першої групи увійдуть близько 60 парламентарів із різних фракцій.

Очікується, що лекцію про глобальні виклики та можливості ШІ прочитає голова «Сбера» Герман Греф.

Депутатів навчатимуть використовувати нейромережі для опрацювання звернень громадян, аналізу законопроєктів, роботи з аналітичними матеріалами та ведення соцмереж.

Політолог Костянтин Калачов зазначив, що багато депутатів досі працюють за старими методами, а звернення громадян часто обробляють помічники вручну. Штучний інтелект може прискорити цей процес.

Голова комітету Держдуми Росії з цифрового розвитку Олександр Сидякін заявив, що наступна війна буде пов’язана з широким застосуванням штучного інтелекту, а участь людини в ній буде мінімальною.

Депутатка Державної думи Росії від КПРФ Анжеліка Глазкова внесла законопроєкт, який передбачає перейменування Санкт-Петербурга на Ленінград, а Волгограда — на Сталінград. Згідно з документом, нові назви мають повернути містам протягом року після набрання законом чинності.

Раніше у столовій Державної думи Росії перейменували популярну котлету по-київськи. На початку осінньої сесії парламенту біля страви з’явився новий цінник із назвою «котлета зі вершковим маслом».

Читай нас у