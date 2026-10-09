Депутатка На Кьон Вон розкритикувала політику Сеула щодо України — Korea Herald

У Південній Кореї депутатка головної опозиційної Партії сили народу На Кьон Вон розкритикувала адміністрацію президента Лі Чже Мьона через суперечку з Україною. Вона заявила, що влада в Сеулі сама спричинила дипломатичну кризу у відносинах із Києвом, повідомляє Korea Herald.

Лист подяки Зеленському

На Кьон Вон повідомила у Facebook, що має намір надіслати президентові України Володимиру Зеленському листа подяки. За її словами, це потрібно, щоб виправити помилкову дипломатію уряду та підтвердити солідарність ліберальних демократій.

Депутатка, яка обіймає мандат п’ятий термін і раніше була лідеркою парламентської фракції попередниці Партії сили народу — Партії свободи Кореї, заявила, що підхід адміністрації Лі Чже Мьона є нераціональним і вигідний лише Російській Федерації — державі-агресору — та Північній Кореї.

Вона також дорікнула уряду тим, що той, за її оцінкою, не протестує проти КНДР після поранення південнокорейських військових мінами вздовж військової демаркаційної лінії, а також проти Росії. Натомість, за словами На Кьон Вон, Сеул відповідає ворожістю на передання Україною Південній Кореї північнокорейських військовополонених.

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Відкликання посла та суперечка

Напередодні Міністерство закордонних справ Південної Кореї оголосило про відкликання посла з України, не пояснивши причин. У відомстві лише висловили сподівання, що різні невирішені питання буде врегульовано.

Напруженість між Сеулом і Києвом посилилася після виступу Зеленського на Генеральній асамблеї ООН, у якому він повідомив про передачу північнокорейських військовополонених Південній Кореї. Сеул після цього вимагав вибачень, посилаючись на домовленість зберігати передання в таємниці.

Окремо Україна заявляла, що поставки нафтопродуктів із портів Південної Кореї потрапляли до Росії та допомагали їй компенсувати втрати нафтопереробних потужностей після українських ударів по російських НПЗ. Адміністрація президента Південної Кореї відкинула ці твердження як неточні й недоречні, заявивши про дотримання санкцій та експортного контролю проти Росії.

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