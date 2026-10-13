Депутатка заявила про порушення перевірок у двох R&D-проєктах — Korea Herald

У Південній Кореї до двох державних R&D-проєктів із підвищеними вимогами безпеки залучили іноземних дослідників без проходження передбачених перевірок, повідомляє Korea Herald з посиланням на дані, отримані депутаткою Чхве Су Джин. Із 33 256 проєктів, якими керує Корейське агентство сприяння технологіям та інформації для малих і середніх підприємств (TIPA), такий статус мали лише два.

Проєкти з особливими вимогами

Депутатка від опозиційної Партії народної сили отримала дані від Міністерства малих і середніх підприємств та стартапів і TIPA. До проєктів із підвищеними вимогами безпеки зараховують державні дослідницькі та розробницькі проєкти, розкриття яких може завдати суттєвих технологічних або економічних збитків чи створити загрозу національній безпеці.

Серед критеріїв для такого статусу — дослідження у сферах національних ключових технологій, зокрема напівпровідників, дисплеїв і перезаряджуваних батарей. Помічник Чхве заявив виданню, що навряд чи лише два проєкти могли відповідати цим критеріям, тому офіс депутатки попросив міністерство комплексно перевірити всі проєкти.

Дослідники з Пакистану та Ефіопії

Один із проєктів стосувався літієвих акумуляторів нового покоління, які належать до національних ключових технологій. За даними офісу Чхве, до нього додали пакистанського дослідника-постдокторанта без внутрішньої перевірки безпеки, схвалення міністерства та повідомлення Національної розвідувальної служби.

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Правила міністерства вимагають виконання цих процедур у разі участі іноземних дослідників у проєктах із підвищеними вимогами безпеки. Водночас настанови TIPA вважають заміну або додавання дослідника під час виконання проєкту незначною зміною, яка не потребує погодження агентства. Після звернення офісу Чхве TIPA виключило цього дослідника з проєкту 21 вересня.

Зміну статусу помітили пізніше

Другий проєкт спочатку подали як звичайний, тому на етапі відбору він не проходив перевірки безпеки. Під час укладання угоди компанія-учасниця змінила його класифікацію в державній Інтегрованій інформаційній системі R&D на проєкт із підвищеними вимогами безпеки. У роботі над ним брали участь двоє дослідників з Ефіопії.

TIPA повідомило Національним зборам, що дізналося про зміну статусу лише наприкінці вересня. Офіс Чхве поставив під сумнів це пояснення, оскільки угоди за проєктами та подальші зміни потребують остаточного схвалення агентства. Згодом TIPA поінформувало, що обох дослідників виключать із проєкту з 1 жовтня. Чхве закликала перевірити звичайні проєкти, пов’язані з ключовими технологіями, та посилити санкції за порушення вимог безпеки.

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