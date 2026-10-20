Депутатці Гейнс ампутували ногу після наїзду в Австралії — ABC News Australia

Незалежній депутатці федерального парламенту Австралії Гелен Гейнс ампутували одну ногу після наїзду автомобіля у Вангаратті, штат Вікторія. Хірурги лікарні The Alfred намагаються врятувати другу ногу політикині. Її доправили до лікарні гелікоптером для термінової операції через критичні травми нижніх кінцівок.

Наїзд біля офісу депутатки

Як повідомляє ABC News Australia, інцидент стався в понеділок близько 15:30 біля офісу Гейнс на Мерфі-стріт. За свідченнями очевидців, білий Toyota LandCruiser проїхав повз депутатку, яка стояла біля багажника свого автомобіля, розвернувся та вдарив її, притиснувши до машини. Потім автомобіль від’їхав назад і вдруге наїхав на неї.

На місці затримали 43-річного жителя Тарравінгі Брендана Наджента. Поліція продовжує розслідування. За словами очевидців, перехожі одразу кинулися допомагати постраждалій, а щонайменше один із них став між автомобілем і депутаткою.

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Допомога перехожих і реакція громади

Перукар Рікі Джеффріс, який вибіг зі свого закладу, витягнув чоловіка з LandCruiser та забрав у нього ніж, що був у кишені. Після цього він залишився поруч, щоб не дати йому піти. Прем’єр-міністр Ентоні Албанізі назвав Джеффріса героєм.

Інший місцевий житель Коді Лепойдевін розповів, що люди надавали Гейнс допомогу до прибуття швидкої та намагалися заспокоїти затриманого. За його словами, депутатка залишалася при тямі та поводилася спокійно попри тяжкі травми.

Біля офісу Гейнс мешканці Вангаратти залишають квіти й листи з побажаннями одужання. У місцевому англіканському соборі Святої Трійці відбулося зібрання, учасники якого молилися за депутатку. Колеги Гейнс із різних політичних сил висловили їй підтримку та закликали знизити градус суспільної риторики.

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