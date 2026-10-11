Der Spiegel опублікував свідчення десяти військових про війну в Газі — Der Spiegel

Der Spiegel опублікував свідчення десяти ізраїльтян, які після нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року служили в секторі Гази, дистанційно керували дронами або обирали цілі для авіаударів. Дев’ятеро співрозмовників вирішили зберегти анонімність через можливі негативні наслідки, тому видання не розкриває відомостей про їхні підрозділи та особисті дані.

Перевірка свідчень

Контакти з частиною військових допомогла встановити ізраїльська організація Breaking the Silence, яка збирає свідчення солдатів про можливі неналежні дії та злочини з боку військових. Der Spiegel повідомив, що зіставляв розповіді з іншими свідченнями та інформацією, яку можна було перевірити незалежно, і вважає їх достовірними.

У вступі до матеріалу йдеться про понад 70 тисяч загиблих і ще більшу кількість поранених у війні. Видання також зазначає, що розповіді військових стосуються почуття помсти, наказів відкривати вогонь і так званих супутніх втрат.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Свідчення резервіста

Один зі співрозмовників, резервіст піхотного підрозділу Давид, кілька місяців від жовтня 2023 року служив у центральній частині сектору Гази та в Хан-Юнісі. Він розповів, що спершу його підрозділ отримував накази знищувати окремі будівлі, а згодом — цілу територію. Після повернення до Гази у 2025 році він, за власними словами, бачив лише руїни на багато кілометрів.

Давид заявив, що офіційно метою називали створення буферної зони, але він чув від старших офіцерів висловлювання про покарання арабів і витіснення їх дедалі далі. За даними Der Spiegel, більшість співрозмовників не хочуть знову служити в Газі, хоча одного з них повторно направили туди кілька тижнів тому. Видання також стверджує, що в Газі вже рік діє припинення вогню, однак ізраїльські військові контролюють близько двох третин території та регулярно завдають ударів по цілях у секторі.

Читай нас у