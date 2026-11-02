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Російська «Ен+ Груп», засновником і найбільшим акціонером якої є Олег Дерипаска, скасувала заплановану модернізацію четвертого енергоблока Іркутської ТЕЦ-10.

Причиною стало зростання вартості обладнання на 70%, а також дефіцит електроенергії у Східному Сибіру, через який неможливо тимчасово зупинити енергоблок для проведення робіт.

За відмову від модернізації компанія має сплатити штраф у розмірі 370 млн рублів. При цьому на її прохання розмір штрафу зменшили з 45% до 30% від початкової договірної суми.

Російський мільярдер Олег Дерипаска виступив із ініціативою запровадження шестиденного 72-годинного робочого тижня, з графіком із восьми ранку до восьми вечора. На думку бізнесмена, такий перехід необхідний для прискорення трансформації економіки в умовах глибокої кризи, яка вийшла за межі наслідків жорсткої монетарної політики чи розгрому правових інститутів.

Російський алюмінієвий гігант «Русал», заснований мільярдером Олегом Дерипаскою, вперше з 2014 року отримав чистий річний збиток. За підсумками 2025 року компанія, яка об’єднує 12 заводів і є найбільшим виробником алюмінію поза Китаєм, втратила 455 млн доларів.

Російський мільярдер Олег Дерипаска видалив зі свого телеграм-каналу всі публікації, оприлюднені до 1 листопада 2025 року, де було багато критики курсу росії.

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