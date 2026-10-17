Державний департамент США у відповіді демократам у Конгресі не пообіцяв визнати сертифікований результат другого туру президентських виборів у Бразилії, запланованого на 25 жовтня 2026 року. Відомство заявило про підтримку права бразильців на «вільний і чесний виборчий процес», повідомляє The Rio Times.

Звернення демократів

За даними видання, сенатор Берні Сандерс і 30 членів Палати представників від Демократичної партії звернулися до держсекретаря США Марко Рубіо. Вони запитали, чи адміністрація президента Дональда Трампа поважатиме виборчий процес у Бразилії.

Держдеп також повідомив, що США продовжать співпрацювати з народом Бразилії, приватним сектором і «обраним урядом» у питаннях безпеки, торгівлі та інвестицій. Водночас у відповіді не уточнили, як Вашингтон діятиме, якщо виборчий суд Бразилії сертифікує переможця, а кандидат, що програв, оскаржуватиме результат.

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The Rio Times зазначає, що журналістам не вдалося підтвердити повний англійський текст листа: повідомлення ґрунтуються на португаломовних публікаціях бразильських медіа.

Вибори та справа Мораеса

У другому турі виборів президента Бразилії змагатимуться президент Луїс Інасіу Лула да Сілва та консервативний сенатор Флавіу Болсонару. Результат голосування має сертифікувати Вищий виборчий суд Бразилії.

Держдеп також захистив попередні заходи США щодо судді Верховного федерального суду Бразилії Алешандрі де Мораеса. За даними The Rio Times, Міністерство фінансів США внесло його до санкційного списку за законом Магнітського у липні 2025 року, а 12 грудня того ж року виключило зі списку. У Держдепі заявили, що ці кроки ґрунтувалися на задокументованих доказах серйозних порушень прав людини.

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