Держдеп США нібито запитує дипломатів про голосування — The Hill

У США Державний департамент нібито запитує деяких кар’єрних дипломатів, які претендують на старші призначення, про їхню історію голосування на трьох останніх президентських виборах. Про це повідомляє The Hill із посиланням на Washington Sun. За даними цього видання, також перевіряють політичні пожертви кандидатів на посади середнього та вищого рівнів дипломатичної служби.

Washington Sun також стверджує, що кандидатів, які голосували за президента Дональда Трампа, вважали такими, що відповідають вимогам для таких посад. Федеральне законодавство США забороняє посадовцям дискримінувати працівників за політичною належністю.

Позиція Держдепартаменту

Речник Держдепартаменту відкинув твердження, що працівників запитують про політичну належність, зокрема під час просування по службі. За його словами, адміністрація надаватиме перевагу заслугам, а не тривалості роботи в установі.

Речник додав, що питання щодо «відданості» для працівників дипломатичної та цивільної служб стосуються дотримання Конституції і законів, а також виконання політики з лояльністю до американського народу та його інтересів. Він заявив, що це не пов’язано з партійною поведінкою, а стосується реалізації зовнішньополітичного курсу президента.

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Реакція законодавців

Сенаторка-демократка Джин Шагін заявила, що Комітет Сенату з міжнародних відносин певний час стежить за тим, чи впливає політична належність на кадрові рішення адміністрації Трампа. За її словами, комітет працює з Палатою представників та іншими профільними комітетами, щоб перевірити такі твердження.

Член Палати представників Джеймс Вокіншо також висловив занепокоєння повідомленням Washington Sun. Він заявив, що ухвалювати кадрові рішення на державній службі на підставі політичної належності або пожертв незаконно.

У липні 2025 року Держдепартамент додав оцінку «відданості» до критеріїв для кар’єрних посадовців. Як повідомляла Federal News Network, відповідний розділ системи оцінювання містив посилання на сторінку Білого дому з виконавчими указами та президентськими діями Трампа.

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