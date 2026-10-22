Держдеп США передав внутрішні оцінки для розгляду заяв про притулок — Anadolu Agency

Державний департамент США передав співробітникам, які розглядають заяви про надання притулку, внутрішні оцінки умов у Мексиці, Гондурасі, Гватемалі та Сальвадорі. У документах ідеться, що рівень насильницької злочинності в частинах цих країн не вищий, ніж у деяких містах США, повідомляє Anadolu Agency.

Порівняння зі США

За даними CNN, у внутрішніх оцінках показники злочинності у чотирьох латиноамериканських країнах порівнюють із даними Балтимора, Г’юстона та Мемфіса. Водночас Держдепартамент публічно попереджає громадян США про ризики для безпеки в окремих районах цих держав.

CNN також повідомило, що ці документи приділяють менше уваги порушенням прав людини, викраденням людей і здирництву, ніж попередні оцінки. Шукачі притулку мають довести, що на батьківщині їм загрожує переслідування, тому матеріали можуть впливати на рішення щодо надання захисту та переміщення.

Оцінки та заперечення експертів

Президент Migration Policy Institute Ендрю Сілі заявив, що оцінки применшують небезпеку від злочинних угруповань і слабких місцевих інституцій, попри обмежені зміни ситуації на місцях. За його словами, у документах також не враховано ймовірні зв’язки поліції Гондурасу з організованою злочинністю та ризики переміщення.

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У звітах, зокрема, зазначено, що поліція Гондурасу загалом готова й спроможна реагувати на прохання про допомогу. Держдепартамент заявив, що оцінки готували та перевіряли регіональні експерти, щоб допомогти імміграційним органам США розглядати заяви про притулок.

Оцінки з’явилися на тлі затримки щорічного звіту Держдепартаменту про права людини, через що посадовці використовують альтернативну інформацію про умови в країнах походження заявників. За даними Transactional Records Access Clearinghouse Університету Сирак’юса, які наводить CNN, у червні відмовили у 94% справ про притулок, тоді як два роки тому цей показник становив близько 50%.

Посадовці адміністрації Трампа заявляли, що попередження для мандрівників мають інформувати громадян США про ризики за кордоном і не обов’язково відображають рівень небезпеки для людей, які живуть у цих країнах.

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