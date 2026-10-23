Держдеп США попередив американців про ризики під час поїздок до Франції
Державний департамент США закликав американських громадян бути обачними у Франції через відновлення масових протестів у країні.
З огляду на підвищену напруженість у Франції, американцям радять уникати демонстрацій та районів, де відбуваються заворушення. Зокрема, це стосується тих, хто відвідає матч Національної футбольної ліги (НФЛ), який пройде 25 жовтня у французькому Сен-Дені.
«Тримайтеся якомога далі від місць значного скупчення людей або де є багато поліції. Численні групи подали плани проведення протестів у суботу, 24 жовтня. Американцям, які перебувають у Парижі з нагоди матчу НФЛ у неділю, 25 жовтня, також слід дотримуватися обережності та бути уважними до навколишнього оточення».
Хоча маршрути демонстрацій мають бути заздалегідь узгоджені, можливі зміни в останній момент, і протести можуть відбуватися поза ними, попереджають у Держдепартаменті.
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