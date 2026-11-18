Державна дума Росії 18 листопада у другому та третьому читаннях ухвалила закон, який обмежує доступ до книг авторів, визнаних у країні «іноагентами». Документ підтримали 380 депутатів, жоден парламентар не проголосував проти чи не утримався. На проходження обох етапів голосування знадобилося трохи більше трьох хвилин.

Ухвалений закон передбачає внесення змін до федерального закону «Про бібліотечну справу». Відтепер порядок доступу до бібліотечних фондів визначатиметься, зокрема, відповідно до законодавства про «іноагентів». Книги, написані особами з відповідного реєстру або за їхньої участі, повинні мати вікове маркування «18+», а статус автора необхідно зазначати у вихідних даних або на обкладинці. Крім того, такі видання заборонено розміщувати обкладинкою вперед у торговельних залах.

Фактично це означає, що книги авторів-«іноагентів» можуть прибрати з відкритих бібліотечних полиць і перенести до спеціальних сховищ. Перед ухваленням поправок депутат від «Єдиної Росії» та член комітету з культури Сергій Ковальов заявив, що Держдума нібито системно протидіє впливу осіб, які діють в інтересах іноземних держав.

За буквального трактування російського законодавства про «іноземних агентів» і небажані організації під обмеження можуть потрапити від 50% до 70% книг у фондах муніципальних бібліотек. Про це раніше писало видання «Коммерсант» із посиланням на дані Мінцифри. Обмеження можуть торкнутися не лише художньої літератури, а й до 15% усіх фондів наукових бібліотек.

У першому читанні законопроєкт ухвалили ще в червні 2024 року депутати попереднього скликання Держдуми. Його авторами стали тодішня голова комітету з культури Олена Ямпольська, яка нині є радницею президента РФ з питань культури, Олександр Шолохов від «Єдиної Росії», Олена Драпеко від «Справедливої Росії» та Дмитро Пєвцов від «Нових людей».

У пояснювальній записці автори документа заявляли, що в бібліотеках нібито неприпустимо поширювати твори авторів, діяльність яких, на їхню думку, спрямована проти безпеки Росії.

Ще на початку 2023 року російським бібліотекам негласно заборонили видавати та приймати книги «іноагентів» та інших письменників, які засудили вторгнення в Україну. Тоді Мінкульт РФ заперечував, що давав такі вказівки підпорядкованим установам або формував списки заборонених авторів.

У червні 2026 року заступниця міністра культури РФ Жанна Алексєєва визнала, що бібліотеки країни перестали поповнювати фонди книгами авторів-«іноагентів». Вона також повідомила, що Російська державна бібліотека імені Леніна працює над створенням спеціального закритого сховища для літератури, яку російська влада вважає «деструктивною».

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

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