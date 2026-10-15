Держсекретар Рубіо підтримав деескалацію між Ефіопією та Еритреєю — Anadolu Agency

Держсекретар США Марко Рубіо під час телефонної розмови з прем'єр-міністром Ефіопії Абієм Ахмедом Алі підтримав деескалацію з боку всіх сторін на тлі напруженості між Ефіопією та Еритреєю. Про це 14 жовтня повідомив Державний департамент США, передає Anadolu Agency.

Заклик до діалогу

У Держдепартаменті заявили, що стійке врегулювання внутрішніх і зовнішніх суперечностей можливе через діалог та взаємодію відповідно до мирної рамки між Ефіопією й Еритреєю, погодженої у 2018 році.

Рубіо також наголосив, що всі держави Африканського Рогу мають поважати суверенітет і територіальну цілісність сусідів та уникати транскордонних вторгнень. Він підкреслив, що регіон не може допустити нового конфлікту.

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Позиція Аддис-Абеби

Абій Ахмед назвав розмову дуже плідною. За його словами, сторони обговорили ключові двосторонні, регіональні та багатосторонні питання, що становлять спільний інтерес. Ефіопський прем'єр також привітав запевнення у подальшій підтримці США та спільній роботі над двосторонньою співпрацею і регіональними пріоритетами.

Ефіопія та Еритрея воювали на одному боці під час війни в Тиграї у 2020–2022 роках, однак згодом їхні відносини різко погіршилися. Уряди двох країн звинувачують одне одного у створенні загроз регіональній стабільності. Напруженість також посилилася через прагнення Ефіопії отримати доступ до Червоного моря, зокрема до еритрейського порту Асеб, який Асмера вважає своєю суверенною територією.

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