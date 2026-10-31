Держсекретар Рубіо та глава МЗС Вієйра домовилися про зустріч — Jerusalem Post
У США державний секретар Марко Рубіо та міністр закордонних справ Бразилії Мауру Вієйра домовилися провести зустріч найближчими тижнями. Про це повідомляє Jerusalem Post із посиланням на Bloomberg News.
Контакт в Атланті
За даними Bloomberg, у п’ятницю Рубіо й Вієйра коротко поспілкувалися особисто на полях зустрічі міністрів закордонних справ країн Групи двадцяти в Атланті. Рубіо представляв США, а Вієйра — Бразилію. Агентство послалося на людей, обізнаних із ситуацією.
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Зустріч до саміту G20
Bloomberg повідомило, що Рубіо і Вієйра домовилися зустрітися знову до саміту G20, який має відбутися в грудні в Маямі. Ця домовленість стосується окремого контакту після їхньої короткої розмови в Атланті.
Додаткових подробиць про формат і точні дати майбутніх зустрічей у повідомленні не наведено. Jerusalem Post опублікувала цю інформацію як матеріал, що розвивається.