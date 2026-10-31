+8° Київ +8° Варшава +10° Вашингтон
$ 45.39 € 50.66 zł 11.5
$ 45.39 € 50.66 zł 11.5
+8° Київ +8° Варшава +10° Вашингтон
Головне Світ

Держсекретар Рубіо та глава МЗС Вієйра домовилися про зустріч — Jerusalem Post

UA.NEWS 31 Жовтня 2026 08:53
Держсекретар Рубіо та глава МЗС Вієйра домовилися про зустріч — Jerusalem Post

У США державний секретар Марко Рубіо та міністр закордонних справ Бразилії Мауру Вієйра домовилися провести зустріч найближчими тижнями. Про це повідомляє Jerusalem Post із посиланням на Bloomberg News.

Контакт в Атланті

За даними Bloomberg, у п’ятницю Рубіо й Вієйра коротко поспілкувалися особисто на полях зустрічі міністрів закордонних справ країн Групи двадцяти в Атланті. Рубіо представляв США, а Вієйра — Бразилію. Агентство послалося на людей, обізнаних із ситуацією.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Зустріч до саміту G20

Bloomberg повідомило, що Рубіо і Вієйра домовилися зустрітися знову до саміту G20, який має відбутися в грудні в Маямі. Ця домовленість стосується окремого контакту після їхньої короткої розмови в Атланті.

Додаткових подробиць про формат і точні дати майбутніх зустрічей у повідомленні не наведено. Jerusalem Post опублікувала цю інформацію як матеріал, що розвивається.

Читай нас у
Завантажуй наш додаток