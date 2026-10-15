Держсекретар Рубіо закликав Ліван не повертати Хезболлі вибухівку — The National

Держсекретар США Марко Рубіо під час розмови з президентом Лівану Джозефом Ауном закликав не повертати угрупованню «Хезболла» конфісковані вибухові речовини. Йшлося про кілька сотень кілограмів вибухівки, вилученої у «Хезболли», повідомляє The National.

Відповідальність за відправлення

За словами посадовця Державного департаменту США, Рубіо наголосив на необхідності притягнути до відповідальності тих, хто наказав здійснити відправлення, фінансував або керував ним. Він також заявив, що повернення вилучених вибухових речовин «Хезболлі» не повинно розглядатися.

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Прямий військовий зв'язок

Держсекретар також розкритикував закон Лівану про бойкот 1955 року. Американський посадовець заявив, що цей закон використовують для політизованих переслідувань, які стримують зусилля щодо миру з Ізраїлем.

Рубіо закликав налагодити прямий зв'язок між військовими Лівану та Ізраїлю для координації дій і зменшення ризику зіткнень. За оцінкою американської сторони, це також сприятиме поетапному виконанню Тристоронньої рамкової домовленості, підписаної у червні. Вона передбачає відновлення ліванською армією державної влади та роззброєння недержавних збройних угруповань, зокрема «Хезболли», а також поступове виведення Ізраїлем сил із території Лівану.

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