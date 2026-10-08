Держсекретар Рубіо закликав союзників НАТО збільшити оборонні видатки — PBS NewsHour

Державний секретар США Марко Рубіо під час візиту до Лісабона, Португалія, заявив, що тиск Вашингтона на союзників по НАТО щодо збільшення видатків на оборону «не є ворожою дією». Він наголосив, що сильніші держави-члени роблять сильнішими сам Альянс, союзницькі зв’язки та стримування загроз, повідомляє PBS NewsHour.

Рубіо перебував у Португалії в межах поїздки країнами НАТО, яка також охопила Ісландію та Грецію. Він визнав, що меншим державам, зокрема Португалії, може бути складно знаходити кошти для великих військових проєктів. Водночас, за його словами, кожна країна Альянсу має бути настільки сильною, наскільки це можливо.

Видатки Португалії на оборону

За даними НАТО, Португалія з населенням менш як 11 мільйонів людей витрачає на оборону трохи більш як 2% валового внутрішнього продукту. Уряд країни заявляє про намір підвищити цей показник приблизно до 3%, зокрема через інвестиції в цивільну інфраструктуру подвійного призначення.

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Рубіо похвалив кроки Лісабона у напрямі виконання цільового показника НАТО. Водночас запланований рівень видатків залишається нижчим за 5% ВВП, яких вимагає президент США Дональд Трамп. Американський президент неодноразово критикував союзників за недостатні оборонні витрати та перекладання, на його думку, непропорційного навантаження на Сполучені Штати.

Заяви про війну Росії проти України

Рубіо також попередив про ризик поширення наслідків війни, яку Російська Федерація — держава-агресор — веде проти України після повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. На його думку, ймовірний глухий кут у війні може спричинити військову ескалацію в Європі, зокрема кампанію саботажу в сусідніх державах НАТО. Європейські посадовці звинувачували Москву в саботажі та дестабілізаційних діях, спрямованих на підрив підтримки України.

Держсекретар США сказав, що адміністрація Трампа продовжить намагатися сприяти переговорному врегулюванню війни, однак назвав цей процес складним. Він додав, що Вашингтон не вкладатиметься у процеси, які не дають змоги досягти поступу. Як повідомило видання, заява пролунала після нових російських ударів по сходу України, внаслідок яких загинули 30 людей.

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