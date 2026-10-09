Держсекретар США Рубіо назвав Amnesty International аферою — Jerusalem Post

У контексті операцій США через авіабазу Лажеш у Португалії держсекретар США Марко Рубіо відкинув критику щодо ймовірних воєнних злочинів Сполучених Штатів під час конфлікту з Іраном і назвав Amnesty International аферою. Як повідомляє Jerusalem Post, він заявив, що організація має зосередитися на ймовірних злочинах іранського режиму проти власних громадян.

Заяви про Іран

Рубіо заявив, що іранський режим нібито холоднокровно вбив десятки тисяч людей на вулицях Тегерана та інших частин країни. Він також звинуватив владу Ірану в нібито вбивствах поранених протестувальників у лікарнях, а іноді — медиків, які надавали їм допомогу.

За словами держсекретаря США, описані ним дії є воєнними злочинами та злочинами проти людяності. Ці твердження він озвучив, відповідаючи на запитання щодо військової діяльності США через португальську авіабазу Лажеш.

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Операції через базу Лажеш

Запитання стосувалося польотів літаків-заправників, винищувачів і безпілотників, а також того, чи був уряд Португалії поінформований про характер місії. Рубіо відмовився коментувати внутрішню процедуру, пов'язану з прокуратурою Португалії.

Він заявив, що Вашингтон має з Лісабоном та іншими союзниками по НАТО усталені домовленості, які регулюють присутність американських військових і використання баз. За словами Рубіо, США дотримуються цих протоколів і не порушують суверенітет союзників.

Рубіо також назвав Португалію важливим союзником і захистив стратегічну роль НАТО для США. За його словами, Альянс дає Вашингтону змогу зберігати присутність у Європі та проєктувати силу в інших частинах світу в умовах кризи або непередбачених обставин.

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