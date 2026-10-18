Держсекретар США Рубіо прибув до Самарканда на зустріч C5+1 — Euronews

Державний секретар США Марко Рубіо у неділю ввечері прибув до Самарканда в Узбекистані напередодні переговорів із представниками п’яти країн Центральної Азії. У понеділок він має взяти участь у міністерській зустрічі формату C5+1, що об’єднує США, Узбекистан, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан і Туркменістан, повідомляє Euronews.

Торгівля, інвестиції та безпека

У програмі візиту також заплановані двосторонні зустрічі Рубіо з високопосадовцями всіх п’яти держав. Очікується, що сторони обговорять торгівлю, інвестиції, критично важливі мінерали та безпекову співпрацю. Держдепартамент США повідомив, що Рубіо супроводжують понад 200 американських представників бізнесу.

Перед вильотом із Вашингтона Рубіо назвав відносини з країнами регіону важливими. За його словами, час візиту обрали так, щоб зібрати в одному місці міністрів закордонних справ усіх п’яти центральноазійських країн.

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Партнерство з Узбекистаном

У понеділок Рубіо та міністр закордонних справ Узбекистану Бахтійор Саїдов мають провести перший раунд розширеного діалогу про стратегічне партнерство. За даними МЗС Узбекистану, темами переговорів стануть політичні відносини, торгівля, інвестиції, а також регіональні й міжнародні питання.

Формат C5+1 започаткували в Самарканді у листопаді 2015 року, коли тодішній держсекретар США Джон Керрі зустрівся з колегами з п’яти центральноазійських республік. За даними Міністерства торгівлі США, під час зустрічей C5+1 у Вашингтоні в листопаді 2025 року оголосили комерційні угоди та зобов’язання на понад 25 млрд доларів у сферах авіації, сільськогосподарської техніки, залізничної інфраструктури й видобутку мінералів. Ішлося про домовленості на різних стадіях реалізації, а не про вже здійснені інвестиції.

Після переговорів в Узбекистані Рубіо планує відвідати Індію, де проведе зустрічі з урядовцями та представниками бізнесу щодо торговельної й енергетичної співпраці.

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