Держсекретар США Рубіо пропустить Нью-Делі під час візиту до Індії — Al Jazeera

Державний секретар США Марко Рубіо наступного тижня відвідає Індію, однак не прибуде до столиці країни Нью-Делі. У понеділок він проведе в Мумбаї переговори з міністром закордонних справ Індії Субраманьямом Джайшанкаром, а потім відвідає нафтопереробний завод у Джамнагарі, штат Гуджарат. Про це повідомляє Al Jazeera з посиланням на Державний департамент США.

Переговори та енергетика

У Держдепартаменті заявили, що Рубіо обговорить із представниками індійської влади стратегічне партнерство двох країн і співпрацю в енергетичній сфері, а також проведе зустрічі з представниками бізнесу. Речник індійського МЗС Рандгір Джайсвал зазначив, що до порядку денного переговорів у Мумбаї увійдуть енергетика, торгівля, інвестиції, оборона, критичні та новітні технології.

У Джамнагарі Рубіо має відвідати найбільший у світі нафтопереробний завод, розташований на одному майданчику. Ним управляє індійський конгломерат Reliance Industries. За даними газети The Hindu, американський держсекретар також відвідає прийом, організований родиною Амбані.

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Реакція опозиції

Маршрут візиту спричинив критику з боку індійської опозиції після заяви посла США в Індії Серджіо Гора. На форумі Bloomberg New Economy у Нью-Делі він сказав, що Вашингтон очікує приїзду Джайшанкара та інших посадовців із Нью-Делі до Мумбаї для зустрічі з Рубіо.

Генеральний секретар партії Індійський національний конгрес Джайрам Рамеш назвав цю заяву незвичайною. Лідер опозиції в нижній палаті парламенту Рахул Ганді заявив, що Рубіо «викликав свого працівника до Мумбаї». Депутат Конгресу Паван Кхера назвав це новим низьким рівнем для уряду прем’єр-міністра Нарендри Моді.

Напруження у відносинах

Візит відбувається на тлі суперечок між США та Індією щодо торгівлі, тарифів і закупівель Індією російської нафти. Після зриву торговельних переговорів у серпні 2025 року США запровадили 50-відсоткові мита на більшість індійських товарів, але в лютому ставку в межах узгодженої рамки знизили до 18%. Відтоді переговори призупинилися.

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