Держсекретар США Рубіо відвідає Узбекистан та Індію 17–22 жовтня — NDTV World

Державний секретар США Марко Рубіо з 17 до 22 жовтня відвідає Самарканд в Узбекистані, а також Мумбаї та Джамнагар в Індії. Як повідомляє NDTV World, Державний департамент США заявив, що в Індії він обговорюватиме посилення стратегічного партнерства та енергетичної співпраці між двома країнами.

Переговори в Індії

У Держдепартаменті зазначили, що Рубіо проведе зустрічі з високопосадовцями. Сторони обговорять зміцнення стратегічного партнерства США й Індії, регіональні та глобальні питання, а також перспективи посилення співпраці в енергетичній сфері.

Держсекретар також зустрінеться з представниками бізнесу, щоб сприяти інвестиціям та економічній співпраці. Це буде другий візит Рубіо до Індії після травня, коли він прибув до Нью-Делі на зустріч міністрів закордонних справ формату Quad, яку приймав глава індійського МЗС С. Джайшанкар.

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До маршруту включили Джамнагар, де розташований нафтопереробний завод Reliance. За даними видання, це найбільший у світі НПЗ, розташований на одному майданчику, зі спроможністю переробляти 1,4 млн барелів нафти на добу.

Зустріч C5+1 у Самарканді

У Самарканді Рубіо візьме участь у міністерській зустрічі формату C5+1, щоб наголосити на ролі стратегічної співпраці в межах цієї дипломатичної платформи для США та країн Центральної Азії.

Також заплановані двосторонні контакти з високопосадовцями Узбекистану, Казахстану, Таджикистану, Туркменістану та Киргизстану. Рубіо супроводжуватиме американська комерційна делегація, до якої увійдуть понад 200 представників бізнесу.

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