Десятки російських банків відмовилися видавати іпотеку населенню

Російські банки почали відмовлятися від видачі іпотечних кредитів через значні витрати на ці програми та пов’язані з ними ризики. За останні три роки кількість кредитних установ, які надають іпотеку, скоротилася більш ніж на 13% — із 249 до 216. Іпотечний ринок залишили 33 невеликі та середні банки. Водночас вони не припинили діяльність і продовжують працювати в інших напрямах.

Як пояснив аналітик «Фінам» Ігор Додонов, невеликим кредитним установам дедалі складніше конкурувати з великими гравцями на іпотечному ринку. Щоб залучати вкладників, їм часто доводиться пропонувати вищі відсотки за депозитами, що збільшує вартість кредитів. Через це банки мають менше можливостей надавати позики на вигідних умовах за ринковими ставками. Водночас за державними програмами, на які припадає понад 50% усіх виданих іпотек, прибуток банків залишається недостатнім. Унаслідок цього ринок дедалі більше концентрується в руках найбільших фінансових установ. За оцінкою Додонова, на десять провідних гравців припадає близько 90–95% нових іпотечних кредитів.

Ще одним ризиком для банків є збільшення простроченої заборгованості, зазначив представник групи компаній «Фліп» Євген Шавнєв. Станом на 1 вересня 2026 року росіяни затримали виплати за іпотекою на загальну суму 267 млрд рублів. У разі неповернення проблемних кредитів банки зобов’язані формувати резерви. Однак невеликим установам важко знаходити додаткові кошти для цього, пояснив Шавнєв.

Головним наслідком виходу банків з іпотечного ринку стане зменшення вибору для позичальників. За словами директора з аналітики Інго Банку Василя Кутьїна, установи, які залишаться на ринку, можуть посилити вимоги до початкового внеску, підтвердження доходів і переліку необхідних документів. Найбільше це може відчуватися в невеликих містах і віддалених регіонах, де й без того небагато пропозицій, додала доцентка кафедри фінансів сталого розвитку Російського економічного університету імені Г. В. Плеханова Марія Єрмілова.

Водночас скорочення кількості кредиторів не обов’язково призведе до автоматичного зростання іпотечних ставок. Як зазначила провідна аналітикиня Freedom Global Наталія Мільчакова, їхній рівень залежить від ключової ставки, вартості депозитів та умов пільгових програм. Проте в окремих випадках додаткові витрати клієнтів можуть зрости. Наприклад, для отримання вигідної ставки банк може вимагати придбати додаткові фінансові продукти.

Незалежний економіст Віктор Мангазеєв вважає, що найближчим часом банки й надалі залишатимуть іпотечний ринок. За його прогнозом, до кінця 2027 року кількість установ, які видають житлові кредити, може скоротитися до 200. Уповільнити цей процес здатне зниження ключової ставки, яке зробить позики доступнішими для позичальників, припустила старша аналітикиня «Ріком-Траст» Валерія Попова.