Деталі реформи водного сектору Англії очікують у 2027 році — Politico Europe

У Великій Британії повні деталі реформи водного сектору Англії можуть оприлюднити лише у 2027 році. Прем’єр-міністр Енді Бернем обіцяє посилити державний контроль над галуззю, однак практичні параметри майбутніх моделей власності ще опрацьовують посадовці, повідомляє Politico Europe.

План на десять років

Міністри, як очікується, представлять у грудні десятирічний план для Британії. Він має визначити загальне бачення, пріоритети та принципи розвитку водної індустрії. Водночас джерела видання, обізнані з перебігом обговорень, стверджують, що значну частину конкретних параметрів майбутніх моделей власності очікують пізніше.

Деякі ключові деталі можуть викласти в багаторічному огляді державних видатків у 2027 році, дату якого ще не встановили. Тоді можуть визначити й можливі наслідки для бюджету. Казначейству можуть знадобитися мільярди фунтів, якщо уряд вирішить перевести акції приватних водопостачальних компаній у державну власність.

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Занепокоєння інвесторів

Асоціація Water UK заявляє, що невизначеність шкодить довірі інвесторів. Її генеральний директор Девід Гендерсон закликав уряд перейти до реформ, запропонованих торік колишнім заступником голови Банку Англії Джоном Канліффом, ще до остаточного рішення про структуру власності в галузі.

За словами Гендерсона, рейтингове агентство Moody’s може знизити рейтинги всього сектору. Water UK вважає, що це додасть 40 фунтів стерлінгів до річного рахунку кожного споживача в Англії та Уельсі. Представник уряду наголосив, що десятирічний план міститиме й деякі детальніші положення щодо реформи, але фінансові питання зазвичай вирішують під час бюджетних заходів.

Законопроєкт до Різдва

Міністерка довкілля Анджела Ігл також має до Різдва внести до парламенту законопроєкт про воду. Він передбачатиме закриття лазівок для виплати надмірних бонусів керівникам водних компаній та надання регіональним мерам повноважень із нагляду. Бернем раніше оголосив, що документ скасує обмеження, за яким держава не могла володіти понад 3% акцій будь-якої водної компанії Англії. Водночас він заявляв, що не має наміру повністю націоналізувати сектор, що, за попередньою оцінкою уряду, коштувало б 100 млрд фунтів для Англії та Уельсу.

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