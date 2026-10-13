Німецький залізничний оператор Deutsche Bahn із 13 грудня 2026 року запровадить новий зимовий розклад для поїздів далекого сполучення. Квитки на рейси за новим графіком можна буде придбати з 14 жовтня через сайт DB, застосунок Navigator та каси. Як повідомляє The Local Germany, розклад передбачає швидші внутрішні сполучення, більше міжнародних маршрутів, але також об'їзди через ремонт інфраструктури.

Швидші рейси всередині Німеччини

Новий ICE Sprinter між Гамбургом і Мюнхеном курсуватиме тричі на день у кожному напрямку. Час у дорозі становитиме 5 годин 20 хвилин, а зупинки будуть лише в Ганновері та Нюрнберзі. Це на 20 хвилин швидше за чинні рейси з більшою кількістю проміжних зупинок.

Також три рази на день у кожному напрямку курсуватиме Sprinter між Берліном і Штутгартом замість одного рейсу на добу. Запланований час поїздки — 4 години 45 хвилин із зупинкою в Нюрнберзі. Загалом Deutsche Bahn планує близько 70 рейсів Sprinter щодня по країні. Компанія також відновить пряме ICE-сполучення між Єною та Берліном, а Бонн майже весь рік матиме прямі поїзди до Берліна кожні дві години.

Нові міжнародні сполучення

Deutsche Bahn заявила, що кількість міжнародних рейсів перевищить 320 на день — приблизно на 20 більше, ніж раніше. Пряме залізничне сполучення з Німеччини буде доступне до понад 200 міст у 14 країнах.

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Із березня 2027 року між Гамбургом і Копенгагеном планують сім рейсів на день у кожному напрямку. Кількість поїздок між Штутгартом і Парижем має зрости з 10 до 12 на добу, а між Франкфуртом і Віднем — із 12 до 14. На літо 2027 року заплановано прямі рейси з Мюнхена до Мілана та Рима у співпраці з Trenitalia та ÖBB. Очікуваний час поїздки до Мілана становитиме близько 6,5 години, до Рима — близько 8,5 години.

Ціни та ремонти колій

Загального підвищення тарифів на далекі поїздки із грудневою зміною графіка не буде: найдешевший тариф залишиться на рівні 6,99 євро, а вартість BahnCard 25 і BahnCard 50 не зміниться. З 21 жовтня вартість місячних квитків на далекі маршрути, за винятком Deutschlandticket, та учнівських місячних проїзних скоротять на 25%.

Водночас ремонтні роботи впливатимуть на низку ключових маршрутів. Через роботи на коридорі Берлін—Ганновер до грудня 2027 року об'їзди можуть подовжити поїздку до 80 хвилин. Високошвидкісну лінію Кельн—Франкфурт закриють із 15 травня до 19 липня 2027 року, а роботи на напрямку Франкфурт—Ерфурт триватимуть із 6 лютого до 14 травня та з 14 серпня 2027 року. Deutsche Bahn радить перевіряти конкретний маршрут на дату поїздки в планувальнику подорожей.

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