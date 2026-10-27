Дев’ять організацій пообіцяли понад $500 млн для порятунку видів — Mongabay

Bezos Earth Fund і ще вісім організацій пообіцяли виділити понад $500 млн упродовж п’яти років для порятунку найбільш уразливих видів рослин і тварин. Про створення Species Recovery Alliance оголосили 16 жовтня на саміті ООН з біорізноманіття COP17 у Єревані, Вірменія, повідомляє Mongabay.

Координація фінансування

Альянс не створюватиме єдиного спільного фонду. Його учасники координуватимуть інвестиції та природоохоронні зусилля, підтримуючи проєкти через природоохоронні організації й місцевих партнерів. До об’єднання, зокрема, увійшли Re:wild, Rainforest Trust і Fondation Segré.

Керівний директор і очільник напряму рішень для природи Bezos Earth Fund Крістіан Сампер заявив, що ініціатива виникла через занепокоєння тим, що розширення природоохоронних територій відсуває на другий план нагальні потреби видів, яким загрожує зникнення. За його словами, для відновлення багатьох таких видів потрібні цільові заходи.

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Не всі кошти є новими

Не вся заявлена сума є новим фінансуванням: приблизно третина з понад $500 млн є додатковими новими коштами. Оголошення також доповнює Phoenix Species Project вартістю $200 млн, який Bezos Earth Fund запустив у серпні для відновлення 100 видів, що перебувають під критичною загрозою зникнення, у 30 країнах.

Ціль 4 Куньмінсько-Монреальської глобальної рамки з біорізноманіття передбачає термінові дії для зупинення вимирання видів через діяльність людини та їхнього відновлення. За даними звіту WWF Living Planet Report за 2026 рік, чисельність популяцій хребетних тварин, за якими ведуть спостереження, у середньому скоротилася на 73% у 1970–2022 роках, а в Африці — на 80%.

Результативність роботи альянсу оцінюватимуть за фактичним відновленням видів, використовуючи показники Міжнародного союзу охорони природи. Сампер зазначив, що для видів із повільним розмноженням результати можуть з’явитися лише через десятиліття.

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