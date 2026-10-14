Німецька щотижнева газета Die Zeit заявила, що використає всі доступні юридичні засоби через вимогу суду Гамбурга передати аудіозаписи інтерв’ю у справі про ймовірне викрадення дітей Христіни Блок. Як повідомляє Anadolu Agency, прокурори та співробітники земельного кримінального відомства Гамбурга прибули до редакції в понеділок і пригрозили обшуком редакційних приміщень.

Гамбурзький земельний суд видав ордер, що стосувався аудіозаписів інтерв’ю. Журналіст, який проводив розмови, передав файли в запечатаному вигляді, аби уникнути негайного обшуку.

Реакція редакції та журналістських організацій

Головні редактори Die Zeit Джованні ді Лоренцо та Йохен Вегнер заявили, що захист джерел є необхідною умовою незалежної роботи медіа. Вони наголосили, що скористаються всіма юридичними можливостями для захисту редакції.

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Голова Німецької спілки журналістів Міка Бойстер розкритикував дії правоохоронців, заявивши, що журналістські розмови не мають перетворюватися на інструменти кримінальних розслідувань. «Репортери без кордонів» назвали вимогу серйозною атакою на свободу преси. Профспілка Ver.di закликала негайно повернути вилучені матеріали, зазначивши, що редакційні матеріали не є сховищем доказів для судової системи.

Справа про викрадення дітей

За словами представника суду, записи стосуються розмов, проведених приблизно через два тижні після ймовірного викрадення двох дітей Христіни Блок із Данії в новорічну ніч 2023–2024 років. У них брали участь батько дітей Штефан Хенсель, його дружина Астрід Гаве та самі діти. Суд вважає, що файли можуть мати доказове значення у процесі проти Блок і шести співобвинувачених та висвітлити обставини, які ще не розглядалися під час основних слухань.

Прокуратура стверджує, що Блок замовила операцію, під час якої молодших дітей вивезли з Данії до Німеччини 1 січня 2024 року люди, пов’язані з ізраїльською компанією. Її партнеру, колишньому телеведучому Герхарду Деллінгу, закидають сприяння правопорушенню. Блок заперечує обвинувачення.

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