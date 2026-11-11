Ділан Спроус отримав лише п'ять центів за повторні покази популярного серіалу Disney

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Американський актор Ділан Спроус заявив, що за весь час отримав лише п'ять центів додаткових виплат за повторні покази популярного серіалу Disney Channel «Усе тіп-топ, або Життя Зака і Коді». Саме ця стрічка принесла йому та його брату-близнюку Коулу широку популярність.

Про це актор розповів у подкасті Wildmen, який веде його колега Філ Льюїс. У серіалі він зіграв менеджера готелю містера Мозбі.

За словами Спроуса, попри величезну популярність шоу, його виробництво мало обмежене фінансування, а актори не отримували належних додаткових виплат.

“Для керівництва каналу ми чомусь були наче гидке каченя. Наш серіал був надзвичайно популярним, але водночас його фінансували вкрай недостатньо”, – зазначив актор.

Філ Льюїс пояснив, що контракти дозволяли Disney знімати епізоди майже безперервно протягом року, але незалежно від їхньої кількості весь цей період вважався одним телевізійним сезоном. Це давало змогу уникати підвищення гонорарів акторам.

“Вони називали це одним сезоном, тому що так їм не доводилося підвищувати нам зарплати”, – розповів Льюїс.

Спроус також зізнався, що за всі роки отримав лише одну додаткову виплату за серіал. Йдеться про так званий залишковий гонорар, який актори можуть отримувати за повторні покази або подальше використання проєктів.

“Єдиний чек із додатковими виплатами, який я коли-небудь отримував за “Усе тіп-топ”, був за спільний епізод із “Ханною Монтаною”. П’ять центів. Я не жартую”, – сказав він.

Актор наголосив, що його дивує відсутність таких виплат, враховуючи успіх серіалу.

“Тільки уяви. У час, коли такі виплати були б дуже доречними, жодного чека за участь в одному з, мабуть, найпопулярніших серіалів”, – додав Спроус.

Він також нагадав, що на момент виходу шоу стримінгових платформ ще не було, а Disney Channel був одним із небагатьох телеканалів, орієнтованих на дитячу аудиторію.

“Disney Channel пишався тим, що батьки могли спокійно вмикати його дітям. Там не було реклами чи чогось стороннього – лише програми для відповідної вікової аудиторії”, – пояснив актор.

Серіал “Усе тіп-топ, або Життя Зака і Коді” виходив із 2005 до 2008 року та розповідав про братів-близнюків, які жили разом із матір’ю в готелі “Тіптон”.

Завдяки популярності шоу Disney згодом випустила продовження – “Усе тіп-топ, або Життя на борту”, яке виходило з 2008 до 2011 року. У ньому разом із братами Спроусами знімалися Бренда Сонг, Деббі Раян та інші актори.

Джерело: Variety.

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