Ділянку Rail Baltica Таллінн—Пярну планують запустити до кінця 2032 року — ERR News

В Естонії основні будівельні роботи на ділянці Rail Baltica між Таллінном і Пярну мають вийти на завершальну стадію до кінця 2030 року. Рух цією частиною залізниці планують запустити до кінця 2032 року, а всю естонську ділянку проєкту — завершити до кінця 2034 року, повідомляє ERR News.

Тестування наприкінці 2030 року

Rail Baltic Estonia нині зосереджується передусім на напрямку Таллінн—Пярну. Водночас має розпочатися будівництво від Пярну до естонсько-латвійського кордону.

Перші тестові поїздки планують розпочати наприкінці 2030 року. Генеральний директор Rail Baltic Estonia Анвар Салометс заявив, що для випробувань планують використати ділянку між Юлемісте та Тоотсі. Її остаточна довжина стане відомою в процесі робіт.

За словами Салометса, тестування має підтвердити, що різні компоненти залізничної системи працюють разом і безпечно.

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Бюджет і фінансування

Член правління Rail Baltic Estonia Лаурі Ульм оцінив загальний бюджет будівництва у 3,5 млрд євро для 200 кілометрів залізниці, тобто приблизно у 17 млн євро на кілометр. За його словами, спорудження одного кілометра насипу коштує від 7 млн до 8 млн євро, тому на ці роботи припадає трохи менше половини бюджету.

Решта витрат, за оцінкою Ульма, пов'язана з верхньою будовою колії, технічним обладнанням, управлінням рухом та електрифікацією. Значну частину коштів очікують отримати через програму ЄС Connecting Europe Facility, хоча домовленості щодо нового бюджету Євросоюзу ще тривають.

Салометс зазначив, що графік Rail Baltic Estonia ґрунтується на припущенні про державне забезпечення фінансування. Ульм назвав Rail Baltica стратегічним проєктом і висловив переконання, що його будівництво не буде скасоване.

Уряд Естонії також заявляв, що перенесення строків завершення Rail Baltica дасть змогу використати приблизно на 660 млн євро більше коштів із нового бюджетного періоду ЄС.

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